Ni av ti Frp-velgere mener det var rett å gå ut av regjeringen

En ny TV 2-måling viser at de aller fleste Frp-velgerne mener Siv Jensen gjorde det riktige da hun trakk partiet sitt ut av regjeringen.

I målingen Kantar har gjennomført for TV 2 svarer 93,9 prosent av velgerne som sier at de vil stemme Frp, at det var rett av partiet å gå ut av regjering. Kun 6,1 prosent av dem som har en mening, mener at det var galt å trekke seg ut.

– Det stemmer godt med den vurderingen jeg gjorde da jeg gikk til statsministeren og sa at nå var det på tide at Frp gikk ut av regjeringen. Jeg kjenner partiet mitt ganske godt, og vi har hatt en turbulent tid. Jeg opplever nok at folk er ganske lettet over at vi kan samle oss for å peke ut retning for partiet fremover, sier Frp-leder Siv Jensen til TV 2.

Spørsmålet om det var rett av Frp å trekke seg ble stilt under en partimåling som ble gjennomført tirsdag kveld, altså dagen etter det som har blitt omtalt som «frexit».

Frp er samtidig partimålingens soleklare vinner. Partiet går fram 5,9 prosentpoeng fra målingen 13. januar, og får med det 14,6 prosents oppslutning. Med det er de større enn Sp, som er målingens taper. Sp går tilbake 3,4 prosentpoeng til 14,5 prosentpoeng.

Øvrige resultater (endring fra målingen 13. januar i parentes):

Ap 25,3 (+1,8), Høyre 20,4 (-2,0), KrF 5,2 (+2,0), SV 6,5 (-2,3), Venstre 2,2 (0,0), Rødt 5,1 (+0,4), MDG 3,5 (-3,0), andre 2,6 (-2,0).

