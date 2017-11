Ni av ti «oktoberbarn» fra Afghanistan har forsvunnet fra mottak

90 prosent av afghanerne som fylte 18 år i oktober har forsvunnet fra mottak.

Mens politikerne forhandler om hvorvidt de unge afghanerne skal returneres til Afghanistan eller ikke, forsvinner stadig flere av dem fra norske mottak. Det skriver Dagsavisen torsdag.

Ifølge Politiets utlendingsenhet (PU) har 90 prosent av afghanerne som fylte 18 år i oktober, forsvunnet fra mottak. Disse såkalte oktoberbarna hadde en tidsbegrenset oppholdstillatelse og norske myndigheter har bestemt at de skal returneres til Afghanistan når de fyller 18 år.

Totalt har over 200 afghanere i gruppen «enslige mindreårige asylsøkere» forsvunnet fra mottak siden januar i år, men klart flest forsvant i oktober, bekrefter Utlendingsdirektoratet (UDI) overfor Dagsavisen.

Varsler UDI, politiet og barnevernet

Assisterende fagsjef i UDI Heidi Vibeke Pedersen understreker overfor Dagsavisen at mottakene er et frivillig botilbud til asylsøkerne og at UDI ikke har myndighet til å holde noen tilbake. Når noen forlater mottaket

uten å melde fra, varsler mottaket UDI, politiet og barnevernet, opplyser hun.

– Dette er en konsekvens av politikken som føres og mangelen på ivaretakelse av denne gruppen. Vi er svært bekymret, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna til Dagsavisen.

Stortinget stemte ned SV-forslag



Tirsdag fremmet SV et hasteforslag i Stortinget om midlertidig returstans av asylsøkere til Afghanistan.

I går onsdag var saken oppe til debatt i Stortinget da innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) redegjorde om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Listhaug advarte på det sterkeste mot å stanse alle returene til Afghanistan og sa at Norge vil framstå som «en frihavn» i Europa for afghanske borgere hvis SV fikk støtte for sitt forslag.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet støttet regjeringen og dermed sa de fire største partiene med 140 av 169 stortingsrepresentanter nei til SVs forslag.

Sjefredaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum mener det var et godt vedtak.

- De fire største partiene på Stortinget står støtt på å la fagfolkene avgjøre asylsaker - og ikke politikerne, skriver Stavrum blant annet. Les mer i lederartikkelen: Bra at et stort flertall støtter asylpolitikken

