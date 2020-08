Nicolai Tangen: Hva med å sette penga i banken?

Noen mener Nicolai Tangen løser flokene ved å flytte milliardene til Oslo børs. Men har ikke mannen en bankforbindelse?

Historien om Nicolai Tangen og Oljefondet er en herlig thriller. Jeg tar det for gitt at Tom Egeland for lengst er i gang med boka om mysteriet ACO Capital vs. det norske folks pensjonsfond.

Jeg forsøker å holde tritt så godt jeg kan, men har trøbbel med å henge med i svingene. Hvorfor valgte Øystein Olsen nettopp Nicolai Tangen? Mannen er sikkert flink med finans, men stilte altså som betingelse for å ta jobben at han skulle beholde sine eierandeler i sitt hedgefond – en betingelse som definitivt strider mot vedtatte leveregler i Oljefondet. Derom hersker ikke tvil.

Det er mye om og men i denne saken, men dette er faktisk de fleste enig om: Sjefen i Oljefondet kan ikke sitte som hovedeier i et hedgefond som opererer i samme marked som Statens Pensjonsfond Utland, Oljefondet. Alle syns dette er helt opplagt. Alle, unntatt Øystein Olsen og hovedstyret i Norges bank.

Når jeg skriver «alle», inkluderer det for en gangs skyld hele Stortinget. Fra Rødt til Frp.

Hvis jeg var Tom Egeland, ville jeg kanskje starta med fadesen som oppsto da finansminister Jan Tore Sanner satte ut jobben med å vurdere sitt eget «handlingsrom» til et privat advokatfirma. Advokater som for et halvt år siden var hyra av Nicolaj Tangen for å vurdere hans arbeidsbetingelser som sjef for Oljefondet!

Sanner skyldte på tidsklemme; han ville ikke «forstyrre» lovavdelinga i Justisdepartementet i helga. Noen dager seinere leverte lovavdelinga et dokument som konkluderte stikk i strid med det private advokatkontoret. Sitter ikke de skarpeste forvaltnings-juristene i Justisdepartementet? Veit ikke finansministeren det? Og tåler ikke disse juristene å jobbe lørdag og søndag, når ei krise er på gang?

Jeg syns det er et problem at Nicolai Tangen har store deler av sin formue plassert i skatteparadis. Men syns det offentlige Norge det? La meg sitere E24: «Oljefondet eier nå aksjer for ca. 200 milliarder kroner i selskaper på Cayman Islands.» På spørsmål om det er grunn til å tro at disse selskapene er på Cayman Islands for å snyte skatt, svarer Oljefondets nestsjef, Trond Grande: «Nei, vi har ikke noen synspunkter på om de betaler rett eller gal skatt.»

Kanskje er Nicolai Tangen på vei hjem til sine egne?

Forrige uke var Klassekampen og Aftenposten temmelig skråsikre. Bjørgulv Braanen i Klassekampen mente Tangen umulig kunne tiltre stillinga. Kjetil Bragli Alstadheim i Aftenposten mente saken var avgjort – Tangen ville sette seg på sin kontorstol 1. september.

Da må det være lov for flere å sette seg i rollen som spåmann. Mitt tips er at Nicolai Tangen forblir i London/Cayman Islands, og at Øystein Olsen går av med tidligpensjon.

Helt til slutt, et spørsmål fra en enkel mann som aldri har mer enn noen tusen på konto: Hvis Tangen er så keen på denne jobben – kan han ikke selge seg ut, og sette penga i banken? De fordufter vel ikke i DNB?