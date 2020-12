Nicolai Tangen kan bli Årets navn 2020 i Nettavisen

* Fra Kristiansand. Født i 1966.

* Ble 26. mars utnevnt til ny sjef i Statens pensjonsfond, utland (oljefondet). Skal ta over etter Yngve Slyngstad s om har ledet oljefondet de siste tolv årene.

* Kommer fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital, s om han stiftet i 2005.

* Selskapet er basert i London, der Tangen har vært bosatt de siste 28 årene.

* Er på 41. plass på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene, med en anslått nettoformue på 5,5 milliarder kroner.

* Har økonomiutdannelse fra Wharton School of Finance og mastergrader i kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art og organisasjonspsykologi fra London School of Economics. I tillegg har han gått Forsvarets russiskkurs.

* I april avdekket VG at Tangen i november i fjor hadde spandert et en eksklusiv reise og opphold til et seminar i USA på en rekke norske samfunnstopper.

* VG-reportasjen utløste debatter om ansettelsesprosessen. Representantskapet i Norges Bank, bankens kontrollorgan, skrev 11. mai et brev til hovedstyret i banken der de blant annet var kritiske til at ikke alle interessekonflikter var avklart og at Tangen sent ble oppført på den offentlige søkerlisten til stillingen som oljefondssjef.

* 28. mai har Tangen undertegnet kontrakt som sjef for oljefondet. For å sikre at det ikke kan oppstå interessekonflikt mellom hans rolle som oljefondssjef og eierinteressene hans, skal to mellommenn håndtere Tangens interesser uten at de har kontakt med ham.

* Tangen tiltrådde som leder i oljefondet 1. september.

* I oljefondet får Tangen en årslønn på 6,65 millioner kroner.

Kilde: Norges Bank, NTB, VG.