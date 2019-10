Nigeriansk øksemafia sprer seg i Skandinavia

Det nigerianske mafianettverket «Black Axe» driver med menneskehandel, utpressing og skremmende ritualer.

Bevæpnet med macheter og svart magi skal det nigerianske mafianettverket «Black Axe» ha spredt seg til en rekke skandinaviske byer, melder flere medier.

Menneskehandel og narkotika

Den fryktede mafiaen står bak omfattende narkotika- og menneskehandel i hele verden og er et av Europas raskest voksende kriminelle nettverk. Nå skal gruppen ha spredt seg til flere byer i Sverige og Danmark.

Politiet i Sverige har bekreftet at nettverket har etablert seg i Stockholm og ifølge Aftonbladet står det bak store deler av gateprostitusjonen i byen, samt personran, utpressing og svindel rettet mot berusede personer.

Påtalemyndigheten beskriver det som et «omfattende narkotikasmuglingsnettverk», ifølge Expressen.

– Det kan komme av at man ser et marked som man synes man kan bidra til å mette og at man har tilgang på det man forsøker å selge, sier Palle Nilsson, sjef i etterforskningsenheten i Stockholm til SVT.

I Gøteborg skal 15 personer med tilknytning til mafiagruppen sitte fengslet for å ha smuglet over 130 kilo med kokain og heroin, ifølge Berlingske.

Svart magi

Den danske avisen skriver også at «Black Axe» har begått drap med macheter og benytter svart magi i skremmende opptaksritualer og mot motstanderne.

I en samtale mellom to av hovedpersonene diskuteres svart magi, ifølge Expressen.

- Denne fyren sendte penger hjem for å gjøre voodoo for at han skulle drepe meg, vet du det? Og hvis de ikke klarer å nå meg den åndelige veien, vil de leie profesjonelle leiemordere, skal den ene mannen ha sagt under telefonsamtalen.

Det har ikke lykkes Nettavisen å finne ut om nettverket har aktivitet i Norge.

– På generelt grunnlag kan vi si at dette slikt vi uansett må holde for oss selv av etterforskningshensyn, sier pressekontakten i Oslo politidistrikt.

Økende gjengkriminalitet

I går omtalte Nettavisen en ny rapport fra svensk politi hvor det kom fram at problemene med kriminalitet i den svenske hovedstaden blir stadig verre. Rapporten beskrev over 50 gjenger med over 1500 medlemmer som herjer i byen.

Stockholms-politiet hadde blant annet hentet inn den tidligere politisjefen i New Jersey, Rick Fuentes for å få råd. Særlig en ting overrasket ham:

– Jeg ble forbløffet over bruken av granater i Sverige. Jeg har jobbet i politiet i 40 år og har aldri hørt eller sett noe lignende, sa Fuentes til Svenska Dagbladet.

Det er uklart om gjengproblemene beskrevet i rapporten har sammenheng med «Black Axe».