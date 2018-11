Nikolai Astrup: - Å kutte bistanden til Tanzania vil ikke bedre homofiles situasjon

Utviklingsministeren sier at Norge skal agere på en slik måte at situasjonen for LHBT-personer i Tanzania ikke blir verre.

Det var forrige mandag at guvernør Paul Makonda i Dar es Salaam i Tanzania, ba innbyggerne sine om å angi homofile, slik at de kan pågripes.



En egen «innsatsstyrke» bestående av politi og andre tjenestemenn har fått oppgaven med å jakte og fange de homofile.

- Gi meg navnene deres! sa en ivrig guvernør til befolkningen.

Sterke reaksjoner

Det internasjonale samfunnet var raskt ute med å fordømme det som skjer i den afrikanske storbyen. Her til lands har flere ytret seg om at Norge bør vurdere å kutte bistanden til Tanzania.

- Da må man bruke de 374 millionene i bistandspenger som et ris bak speilet, sa Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, tidligere i uken til avisen Vårt Land, ifølge NTB.

BØR VURDERE BISTANDSKUTT: Stortingspolitiker Silje Hjemdal (FrP) mener Norge bør vurdere å stoppe bistanden til Tanzania.

Reaksjonene har også vært sterke hos norske politikere. Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP) i Familie- og kulturkomiteen engasjerer seg sterkt for LHBT-personers rettigheter. Hun er klar på at Norge må reagere med kraftige virkemidler.



- At mennesker jages og fengsles på grunn av hvem de elsker, er uakseptabelt uansett hvor i verden det er. Jeg synes det er skremmende at homofile i dag skal måtte leve i redsel og skjule sin legning.





- De lever i frykt for vold og angiveri, og i fengsel oppfordres det til å voldta dem. Det er rett og slett middelalderske tilstander. Hvorfor skal Norge gi 374 millioner i bistand til et slikt diskriminerende regime? Norge må sende et tydelig signal om at vi fordømmer den umenneskelige jakten på homofile, sier Hjemdal til Nettavisen.





Vil gjøre vondt verre

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) er enig i at situasjonen i Dar es Salaam er forferdelig, men vil ikke gå med på at Norge stenger pengekranen.





- Det er helt uakseptabelt at guvernøren i Dar es Salaam vil forfølge LHBTI-personer i Tanzania. Alle homofile og lesbiske skal være trygge, men basert på erfaringer fra lignende situasjoner vil det å kutte bistanden, ikke bidra til å bedre situasjonen for LHBT-personer i Tanzania. Tvert imot, sier Astrup til Nettavisen.





Han utdyper videre hvorfor bistandskutt ikke er løsningen.





- Svært lite bistand går til myndighetene i Tanzania. Bistanden til Tanzania går blant annet til sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med menneskerettigheter.





- De gjør et viktig arbeid for å sikre LHBT-personers rettigheter i Tanzania. En endring må komme innenfra, det bidrar disse organisasjonene til, forteller statsråden.





IKKE BLANDET SEG INN: Presidenten i Tanzania, John Pombe Magufuli tar avstand, men har ikke gått inn for å stoppe guvernøren i Dar es Salaam.

Presidenten i landet, John Pombe Magufuli, har ikke personlig gått inn for å stoppe masseforfølgelsen, men en talsmann fra Utenriksdepartementet i landet har sagt at regjeringen tar avstand, og at dette kun er Makondas «personlige prosjekt».

Astrup skal selv besøke det afrikanske landet i slutten av måneden, og garanterer at norske myndigheter vil stille krav.







- Det er positivt at Tanzanias regjering har tatt avstand fra den varslede aksjonen mot LHBTI-personer og understreket at de står ved sine menneskerettighetsforpliktelser.







- Vi legger nå til grunn at Tanzanias myndigheter følger opp overfor lokale myndigheter i Dar es Salaam. Jeg vil heller ta opp saken med myndighetene når jeg besøker Tanzania senere i november, fastslår Astrup.



















