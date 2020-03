NIM: Hytteforbudet griper inn i menneskerettighetene

Forbudet mot å overnatte på hytta er et inngrep i menneskerettighetene som bevegelsesfrihet, mener Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Regjeringen forbød torsdag å overnatte på hytta hvis den ligger utenfor hjemkommunen. Brudd på forbudet medfører en bot på 15.000 kroner.

Flere har reagert på forbudet, og Folkehelseinstituttet (FHI) har uttalt at det ikke er basert på faglige råd fra dem.

– Slike inngrep kan staten lovlig gjøre, men da må det være nødvendig og forholdsmessig, sier direktør Matheson Mestad i NIM til NRK.

Les også: Innfører hytteforbud - med to unntak

Hun sier forbudet kan være et inngrep i beskyttede menneskerettigheter som bevegelsesfrihet, retten til privatliv og eiendomsretten.

– Dette er vanskelige avveininger, som må gjøres veldig raskt. Det er forståelig at saksbehandling må forenkles. Men det er et problem at såpass inngripende tiltak som dette skjer uten høring, sier Matheson Mestad

Les også: FHI: Ga ikke råd om hytteforbud

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at det ikke var tid til å gjennomføre en høringsprosess, og at det viktigste var å redusere kontakten mellom folk så fort som mulig.

Smittevernoverlege Preben Aavitsland sa mandag til Dagens Næringsliv at hytteforbudet ikke er basert på faglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og at det ikke har noe med smittevern å gjøre.

– Helseministeren har forklart at forbudet ble innført for å hindre at helsetjenesten i store hyttekommuner ble overbelastet. Dette er ikke en beslutning Folkehelseinstituttet har vært involvert i. Dette er avveininger som beslutningstakerne må gjøre, sier Aavitsland.

Flere hytteeiere har den siste tiden også gått ut og krevd at forbudet oppheves til påske.

(©NTB)