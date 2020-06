NOAH raser etter tips om skyting av norsk bjørn

Politiet har innledet etterforskning.

De siste dagene har dyrerettighetsorganisasjonen NOAH mottatt flere tips om at norsk bjørn jages til Sverige for å bli skutt der.

- Vi har mistanke om flere konkrete situasjoner. Hvis dette stemmer er det svært bekymringsfullt. Det er uakseptabelt og et grovt brudd på loven, sier leder i NOAH, Siri Martinsen, til Nettavisen.

Les også: Dyrevernsorganisasjonen NOAH raser mot regjeringen

Dyrerettsorganisasjonen viser også til at bjørn i Norge er truet, og at Riksrevisjonen har fastslått at den er i en vanskelig situasjon.

Åtte bjørner

Ifølge en pressemelding fra NOAH har de fått tips om at åtte bjørner er skutt, herav fire voksne dyr og fire bjørnunger. De hevder også at registreringene i Rovdata passer til beskrivelsene av bjørnene som har blitt skutt.

- Det er mindre streng praksis i Sverige med skadefelling. Det kan være en grunn til bjørnene har blitt jaget over grensen. Dette påvirker den norske bestanden. Hvis etterforskningen bekrefter at binner med unger har blitt jaget over til Sverige for å bli skutt under skadefelling, bør det straffes på det strengeste etter norsk lov, forteller Martinsen.

Les også: La ulven leve

NOAH ønsker også at Økokrim skal involveres i saken, fordi de mistenker det er økonomiske motiver bak.

Startet etterforskning

Trøndelag politidistrikt har fått tilsendt tipsene fra organisasjonen, og de bekrefter at en etterforskning er i gang.

- Vi har startet en etterforskning på norsk side av grensa. Etterforskningen vil vise om det har skjedd noe ulovlig i henhold til naturmangfoldloven. Vi har dialog med svenske myndigheter også, sier miljøkoordinator i Trøndelag politidistrikt, Stein Erik Granli, til Nettavisen.

Les også: Koronakrisen kan ha overraskende effekt: - Nå har vi et felles prosjekt (+)

Han ønsker ikke å kommentere noe rundt tipsene som har kommet inn, men Granli kan bekrefte at de også er i dialog med Økokrim.