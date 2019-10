Nobelprisen i fysikk: - Jeg er sikker på at vi finner liv på andre planeter

Nobelprisen i fysikk tildeles en amerikaner og to sveitsere for å ha økt forståelsen for universets struktur og historie, og for oppdagelsen av en eksoplanet.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Årets prismottakere har bidratt til å gi svar på grunnleggende spørsmål om vår eksistens, uttaler det svenske vitenskapsakademiet. Les også Bookmakerne: Greta Thunberg storfavoritt til fredsprisen Amerikaneren James Peebles får halvparten av prispengene på 9 millioner svenske kroner. De to sveitserne Michel Mayor og Didier Queloz deler den andre halvparten, kunngjorde det svenske vitenskapsakademiet tirsdag. Peebles tildeles prisen «for bidrag til vår forståelse av universets utvikling og jordens plass i universet». Mayor og Queloz får prisen for «oppdagelsen av en eksoplanet i bane rundt en sollignende stjerne», skriver akademiet i sin begrunnelse. Peebles ideer om fysisk kosmologi «befruktet hele forskningsfeltet». Hans teoretiske rammeverk har dannet grunnlag for oppfatningen vi i dag har om universet. Forskningen hans har lagt grunnlaget for transformasjonen av kosmologi, fra å handle om spekulasjoner om universet, til å bli vitenskap, skriver akademiet. Les også - Derfor er ikke Greta Thunberg en opplagt Fredspris-kandidat - Vi må fortsatt innrømme at mørk materie og mørk energi er mystisk. Det er fortsatt mange åpne spørsmål ... hva i alle verdens dager er denne mørke materien, spurte Peebles i et intervju med akademiet etter prisen ble kjent. - Jeg er ganske sikker på vi vil finne noe vi kaller liv på andre planeter, fortsatte han. - Hvorvidt det vil være noe som ligner som livet på jorden er veldig vanskelig for meg å vite, kanskje kjemikerne kan finne ut av det, men vi kan være ganske sikre på at vi aldri noensinne kommer til å se disse andre livsformene, disse andre verdenene (med egne øyne). Les også NASA-sjef med oppsiktsvekkende uttalelser om utenomjordisk liv Utdelingen av prisen skjer i Stockholm 10. desember.