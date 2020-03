Nobelprisvinner med oppløftende korona-spådom: - Dette kommer til å gå bra

Professor Michael Levitt spådde at Kina skulle hente seg inn raskere enn mange andre trodde. Nå ser han tegn til at det samme kan skje i resten av verden.

LOS ANGELES (Nettavisen): Michael Levitt er en biofysiker og professor i strukturell biologi ved Stanford University. Han ble i 2013 tildelt Nobelprisen i kjemi for «utvikling av multiskala-modeller for komplekse kjemiske systemer».

I januar spådde han at Kina skulle komme seg over det verste koronautbruddet lenge før mange helseeksperter trodde det skulle skje. Nå tror han det samme kan bli tilfellet i resten av verden.

Flere eksperter har advart om at ting ikke vil bli som normalt igjen på mange måneder, kanskje også år, og at konsekvensene vil bli mange på flere områder. Levitt mener imidlertid at tallene ikke støtter en slik dyster spådom, spesielt ikke på steder det allerede er innført strenge sosiale tiltak.

- Det vi trenger, er å kontrollere panikken. Dette kommer til å gå bra i det store og hele, sier Levitt til Los Angeles Times.

Korrekt spådom etter Kina-oppdagelse

31. januar oppdaget Michael Levitt at 46 mennesker hadde dødd i Kina som følge av koronaviruset, mot 42 dagen før. Men selv om antall døde per dag hadde gått opp, hadde økningen begynt å bremse opp. Han så nærmere på tallene og sendte etter hvert ut en optimistisk rapport.

- Dette tyder på at økningen i antall dødsfall vil avta enda mer den neste uken, skrev professoren i rapporten som ble skrevet 1. februar.

Han sammenlignet det med en bil som råkjører på en tom motorvei. Selv om bilen øker farten, akselererer den ikke like fort lenger.

Tre uker senere uttalte Levitt til avisen China Daily News at virusets vekst i Kina hadde nådd toppen. Han spådde også at antall Covid-19-tilfeller i landet ville ende på rundt 80.000, med omtrent 3250 dødsfall.

Den spådommen ser ut til å bli oppsiktsvekkende korrekt. Mandag var det ifølge NTB registrert 81.093 smittede og 3270 dødsfall i Kina, som har nesten 1,3 milliarder innbyggere. Antall nye tilfeller har falt til omtrent 25 om dagen, skriver Los Angeles Times.

- Klare tegn

Nå ser nobelprisvinneren en lignende utvikling i andre land, selv der det ikke har blitt innført de drastiske tiltakene som Kina innførte. Levitt har analysert statistikk fra 78 land som har rapportert 50 nye korona-tilfeller hver dag og ser bedringstegn flere steder, skriver Los Angeles Times.

- Tallene er fortsatt preget av støy, men det er klare tegn på en avtakende vekst, sier Levitt til avisen.

TEST: Koronatesting har i mange land vært mangelfull. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Professoren fokuserer ikke på det totale antall tilfeller i hvert land, men på antall nye tilfeller registrert hver dag. Og spesielt på den prosentvise veksten fra en dag til en annen.

Levitt erkjenner at tallene hans ikke er optimale, og at antall registrerte tilfeller mange steder er altfor lave som følge av mangelfull testing.

- Men selv om tallene ikke er komplette, betyr en jevn nedgang at det er en faktor som spiller inn, som ikke bare er støy i tallene, forteller han.

Den norske eksperten Svenn-Erik Mamelund, som er epidemiolog ved Oslo Met, sier til TV 2 at han er usikker på om Levitts spådom vil stemme.

- Det er ikke godt å si hvordan smittespredningen vil utvikle seg. Folkehelsetiltakene har jo som hensikt å utsette en smittebølge, kutte toppen og spre tilfeller ut over tid. Om tiltakene virker, så vil jo epidemien hales ut, men viruset vil ikke bli borte. Og når tiltakene slippes opp, må man jo forvente med at flere blir syke igjen, sier Mamelund til kanalen.

Tydelig oppfordring

Michael Levitt understreker viktigheten av følge rådene som blir gitt av myndighetene. Sosial distansering er kritisk å opprettholde ettersom viruset er så nytt at det ikke er noe immunitet i befolkningen og en vaksine er mange måter unna.

- Dette er ikke tiden for å gå ut og drikke med vennene dine, er Levitts klare oppfordring.

Som Svenn-Erik Mamalund, minner Levitt at selv om man kommer seg gjennom det første utbruddet, betyr det ikke at viruset er borte. Kina kjemper nå for å stoppe nye bølger av viruset som kommer fra steder der spredningen er ute av kontroll, noe andre land etter hvert også vil slite med.

Professoren mener også man bør ta influensavaksine. Han mener at Italias sterke vaksinemotstand har spilt en rolle i det som nå utspiller seg i landet.

Levitt mener i tillegg at mediene har skapt unødvendig panikk ved å fokusere på den store økningen når det gjelder det totale antallet tilfeller, og å slå stort opp når kjendiser som Tom Hanks og Idris Elba blir smittet.

Han frykter også at konsekvensene av tiltakene, som økt arbeidsledighet, vil føre til en egen krise. For eksempel har flere ganger pekt på selvmordsraten går opp når det går dårlig med økonomien.

Likevel er Levitt klar på koronaviruset ikke betyr at enden er nær for oss alle.

- Den virkelige situasjonen er ikke i nærheten av å være like fryktelig som de vil ha de til, sier nobelprisvinneren til Los Angeles Times.