Nobels fredspris 2019 - slik reagerer verden på kunngjøringen

Nyheten ble sluppet på Nobelinstituttet i Oslo fredag. Slik er de første reaksjonene.

OSLO (Nettavisen): Vinneren av Nobels fredspris 2019 er kunngjort. Slik reagerer verden på nyheten.

Les også: Abiy Ahmed tildeles Nobels fredspris 2019

Etiopias statsminister Abiy Ahmed får Nobels fredspris for 2019. Han får den for sin innsats for fred og mellomstatlig samarbeid, og da særlig for hans avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea. Prisen er også en anerkjennelse til alle krefter som arbeider for fred og forsoning i Etiopia og det østlige og nordøstlige Afrika.

Prisen ble kunngjort av Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen i Det Norske Nobelinstitutts lokaler fredag klokka 11.

- Vi er stolt som nasjon, heter det i en reaksjon fra statsministerkontoret i Etiopia på Twitter.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed, her på et arkivbilde fra august i år, er årets vinner av Nobels fredspris. Foto: Michael Tewelde (AFP)

UNHCR-sjef: - Gratulerer til ham og Etiopia

Filippo Grandi, FNs høykommisær for flyktninger, er begeistret over kunngjøringen:

- Fantastisk at Abiy Ahmed Ali tildeles Nobels fredspris - en vel fortjent anerkjennelse for hans innsats for å bringe fred i regionen og utenfor regionen. Vi i UNHCR at stolte over å kunne regne ham som en initiativtakerne til Global Refugee Forum. Gratulasjoner til ham og til Etiopia! heter det i en Twitter-melding fra Grandi.

- Jeg gratulerer oppriktig Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali med hans nobelprissuksess i år. Han er en verdig vinner og jeg har hatt gleden av å jobbe med ham i å styrke regionalt samarbeid, skriver Somalias president Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo.

- Etiopias statsminister Abiy Ahmed er vinner av Nobels fredspris. Denne prisen bør dytte og motivere ham til å håndtere de enestående menneskerettighetsutfordringene som truer med å reversere det som så langt er oppnådd, heter det i en kommentar fra organisasjonen Amnesty International.

Stoltenberg: - Du har demonstrert at fred er mulig

- Gratulasjoner til Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali med Nobels fredspris. Du har demonstrert at fred er mulig med tålmodighet, mot og overbevisning, skriver Natos generalsekretær Jens Stolteberg.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas berømmer Abiy Ahmed Ali for sitt mot og sin visjon og mener han er et eksempel og en rollemodell som blir lagt merke til langt utenfor Afrika.

- Vi feirer denne anerkjennelsen med deg og det etiopiske folk, skriver Maas i en Twitter-melding.

Jan Egeland: - Meget velfortjent

- Dette er en meget velfortjent pris. Flyktninghjelpen er blant de ytterst få som er representert både i Eritrea og Etiopia, og vi har selv sett den dramatiske forbedringen i relasjoner mellom de to landene, sier generalsekretær for Flyktninghjelpen, Jan Egeland, til Nettavisen.

- Vi har i årevis arbeidet for dem som flyktet fra den meningsløse krigen mellom disse to nabolandene. Det er nå viktig at prisvinneren fokuserer på å skape fred i stammekriger og etnisk vold inne i Etiopia, som har gjort 2,3 millioner internt fordrevne i Etiopia.

- Jeg var selv i det sørlige Etiopia i juni og ble sjokkert over de fryktelige forholdene som de internt fordrevne bor under. Det sørlige Etiopia var det stedet i verden hvor flest mennesker ble fordrevet av vold i fjor 2018, sier Egeland.

Robert Mood: - Verdig vinner

President i Norges Røde Kors, Robert Mood, sier Abiy Ahmed er en verdig vinner av Nobels fredspris:

- Med fredsavtalen mellom Etiopia og Eritrea ble en av Afrikas lengstvarende kriger avsluttet. Krigen mellom de to landene har forårsaket enorme lidelser og kostet titusenvis av mennesker livet. Avtalen muliggjorde også gjenforening av familier som i to tiår hadde vært splittet som følge av krigen, sier Mood i en pressemelding.

Mood peker på at fredsavtalen som ble signert i fjor sommer er et viktig bidrag til stabilitet i området og mener den gir håp til flere fredsprosesser i regionen.

- Fredsinnsatsen gir også håp for mer enn en million mennesker som har flyktet fra sine hjem på grunn av konfliktene. Den etiopiske statsministeren har også engasjert seg i andre fredsprosesser i regionen, som konflikten i Sudan, sier Mood.

Heffermehl: - Nobel hadde større ambisjoner

Fredrik Heffermehl anerkjenner Abiy Ahmeds arbeid for «lokale fredsavtaler», men mener nobelkomiteen kunne hatt større ambisjoner, melder NTB.

- Vi anerkjenner de store bidragene Abiy Ahmed har gjort for lokale fredsavtaler, men vi hadde håpet at de norske prisutdelerne nå hadde forstått at Nobel hadde større ambisjoner – om globalt samarbeid om nedrustning og verdensfred, skriver Heffermehl i en uttalelse på vegne av organisasjonen Nobel Peace Pricze Watch.

Heffermehl har ofte vært kritisk til Nobelkomiteens valg, som han flere ganger har ment at ikke er i tråd med Alfred Nobels testamente.