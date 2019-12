Nobels fredspris direkte

Nobels fredspris deles ut til Abiy Ahmed i Oslo rådhus.

Kongefamilien, regjeringsmedlemmer, stortingspolitikere og andre samfunnstopper er til stede når Etiopias statsminister Abiy Ahmed mottar fredsprisen og avholder sitt nobelforedrag under den ærverdige fredsprisseremonien tirsdag ettermiddag.

Begrunnelsen for tildelingen er statsminister Ahmeds initiativ til en fredsavtale med nabolandet Eritrea, innføringen av en rekke demokratiske reformer i landet, samt løslatelsen av politiske fanger.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali tildeles Nobels fredspris for sin innsats for fred og mellomstatlig samarbeid, og da særlig for hans avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- En ekstraordinær forskjell

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen hyller fredsprisvinner Abiy Ahmed.

- Du har utgjort en ekstraordinær forskjell, sier hun.

- Den norske nobelkomiteen har full forståelse for at fred er noe som skapes sammen med andre. Vi har valgt å gi fredsprisen til deg alene fordi vi mener at du personlig har utgjort en ekstraordinær forskjell på flere områder, sa Reiss-Andersen i sin tale til prisvinneren i Oslo rådhus tirsdag.

Leder i Nobelkomitéen Berit Reiss-Andersen under utdelingen av fredsprisen til Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali i Oslo rådhus tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Valgt sin vei

- Du er blitt kalt en øyeblikkets mann, sa hun. Samtidig pekte hun på at Abiy fortsatt står overfor store utfordringer i hjemlandet.

- Du har slått inn på en vei som vi mener vil befeste freden og fremgangen i ditt hjemland, sa Reiss-Andersen.

Nobelkomiteens leder hyller også Abiy for hans forsøk på mekle mellom Kenya og Somalia, samt hans engasjement i freds- og forsoningssamtalene i Sør-Sudan.

- Du har vist at forståelse mellom naboer er helt avgjørende i en urolig region. Du representerer en ny generasjon afrikanske ledere som innser at væpnede konflikter og etniske fiendtligheter må løses med fredelige midler, sa Reiss-Andersen i talen.

Les også: Stram regi på fredsprisvinnerens besøk i Norge

Fredsprisvinneren har i forkant av utdelingen blitt kritisert for ikke å svare på spørsmål fra pressen under norgesbesøket.

Nobels fredspris blir alltid utdelt på Alfred Nobels dødsdag, som er 10. desember.

Audiens på Slottet

Fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali var i audiens på Slottet før han dro videre til Oslo rådhus for å motta Nobels fredspris.

Her hilste Etiopias statsminister på kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.