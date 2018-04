Nobelstiftelsen: Nobelprisens anseelse er skadet

Krisen i Svenska Akademien, som deler ut Nobels litteraturpris, har skadet Nobelprisens anseelse, mener Nobelstiftelsen.

Det er første gang Nobelstiftelsen kommenterer krisen som har oppstått etter at tre av medlemmene i Svenska Akademien trakk seg sist fredag.

– Det er uunngåelig at en alvorlig krise hos en prisutdelende institusjon også skader Nobelprisens anseelse. Vi kan konstatere at tilliten til Svenska Akademien har tatt stor skade, heter det i en pressemelding fra Nobelstiftelsen onsdag.

Stiftelsen konstaterer også at det vil ta lang tid å bygge opp tilliten igjen, og den ber samtidig om at medlemmene i Svenska Akademien setter sitt oppdrag foran egne interesser.

– Det oppdraget som Svenska Akademien har fått, innebærer et ansvar for å leve opp til Alfred Nobels intensjoner. I lys av den siste tidens alvorlige utvikling innen Svenska Akademien vil Nobelstiftelsens styre minne om kjernen i oppdraget, heter det videre.

Krisen i Akademien har oppstått etter at ektemannen til Akademien-medlem Katarina Frostenson er blitt anklaget for seksuell trakassering og for å ha lekket navn på prisvinnende forfattere før offentliggjøring.

Fredag trakk tre andre Akademien-medlemmer seg som følge av at Frostenson ikke mister vervet sitt.

