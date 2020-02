Nødnettet er nede i flere politidistrikt

Det opplyser politidirektoratet til VG.

Politidirektoratet kan bekrefte at nødnettet er nede i Øst, Sør-Øst og i nordre deler av Innlandet politidistrikt. Feilen oppstod i forbindelse med vedlikeholdsarbeid hos leverandøren. De jobber nå med feilretting, sier seksjonssjef Jørn Schjelderup i politidirektoratet til VG.

02800 og 112 fungerer som normalt.

Nødnettet er et digitalt kommunikasjonssystem for politi, brannvesen, helsevesen og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar i Norge. Systemet er bygget på teknologien TETRA, hvilket innebærer at kommunikasjonen er sikret på flere måter, blant annet ved kryptering.