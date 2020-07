Nødssituasjon på «Ocean Viking» – deler av mannskapet har forskanset seg

Mannskapet på skipet «Ocean Viking» har bedt om bistand fra italienske myndigheter, opplyser rederiet Hoyland Offshore til NTB.

Saken oppdateres.



Deler av mannskapet på det norskeide skipet har forskanset seg, ifølge NTB. Skipet har 180 migranter om bord etter å ha vært på redningsaksjoner i Middelhavet.

Syv ganger har skipet bedt italienske og maltesiske myndigheter om en havn, uten hell.

Ifølge organisasjonen som står bak redningsaksjonene skal situasjonen på båten være kritisk. Bare i løpet av de siste 24 timene skal overlevende ha forsøkt å ta selvmord seks ganger, skriver de på sine nettsider.

Klokken 12.33 fredag ettermiddag ba skipet om medisinsk evakuering av 44 personer, uten å få noe svar. Tre timer senere erklærte de unntakstilstand.

– De 44 personene som vi har bedt om hjelp for, er i en tilstand av akutt psykisk nød, har uttrykt intensjoner om å påføre vold mot seg selv og andre, inkludert mannskapets medlemmer, og har uttrykt selvmordstanker, står det i meldingen.

Torsdag skal to menn ha hoppet fra skipet, og blitt plukket opp igjen.

– Mange av de overlevende viser tegn til ekstrem mental tretthet, depresjon og akutt agitasjon som har brutt ut i flere fysiske kamper blant de overlevende på dekk og trusler om fysisk vold mot overlevende, mannskapet og fartøyet. Flere overlevende klager over nedsatt matlyst, søvnløshet og mental nød i forbindelse med hva de har vært igjennom, hovedsakelig i Libya, og i den nåværende situasjonen, og spesifikt at de ikke har kunnet kontakte familie på mange dager for å informere dem om at de er i live, skriver organisasjonen.

– Det maritime crewet har kontroll over skipet, understreker daglig leder Trym Jacobsen i Hoyland Offshore til NTB.

Han sier det fortsatt er et team som jobber på bakdekket, der migrantene befinner seg, men ikke så mange som hadde vært ønskelig. I tillegg er de redde for at situasjonen skal eskalere.

– Derfor sendte vi hastemelding til italienske myndigheter klokka 15.30 i dag, sier Jacobsen.

Foreløpig har ikke skipet fått annen instruks enn å forholde seg i ro.