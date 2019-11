Noe av det dummeste vi har funnet på

Det å kutte ut kjøtt for å redde klimaet er nesten like smart som å kutte palmeolje. For å redde klimaet. Men bare nesten.

For det å kutte palmeolje i matproduksjonen er rett og slett dumt. Fordi det innebærer at palmeoljen må erstattes med annen vegetabilsk olje. Og det er bare soyaolje som kan erstatte denne palmeoljen fullt ut. Problemet er bare at det kreves nesten 10 ganger så stort landareal med (monokulturell) dyrking av (genmodifisert) soya for å erstatte den palmeoljen som ikke skal brukes lenger. Et slikt areal finnes ikke - med mindre man brenner opp resten av regnskogen i Amazonas. Da går det akkurat.

Det å kutte ut kjøtt på sin side innebærer at man unnlater å bruke omtrent to tredjedeler av jordas dyrkbare områder - der det vokser gress altså. Og der det ikke kan vokse noe særlig annet. Og man må man gjerne tro at dette er bra for klimaet. For all del. Men det er det altså ikke.

Foto: (Kilde: United States Department if Agruculture)

For vår egen helse her i Norge er det sikkert bra å spise mindre kjøtt. Men når dette alternative matinntaket medfører at vi unnlater å benytte oss av to tredjedeler av det lille landbruksarealet vi har i landet vårt og heller baserer det på vekster som ikke kan dyrkes i Norge, blir effekten negativ - for klimaet, altså.

Det er egentlig ganske innlysende - med mindre man velger å tenke stykkvis og delt.

Nå er det selvsagt ikke slik at produksjonen av palmeolje er uproblematisk – for all del. Den er billig å produsere og gir dermed god fortjeneste – når man ikke regner med de miljømessige kostnadene produksjonen medfører - omtrent som norsk oppdrettslaks med andre ord. Men presset på verdens regnskoger vil ikke avta ved å velge bort palmeolje – det vil bare tilta. Så da har vi egentlig bare tatt ett skritt frem og to tilbake. En ikke uvanlig måte å løse problemer på – det skal innrømmes - men det gjør den ikke noe bedre av den grunn.

Et godt sted å begynne ville derimot være å forby all bruk av palmeolje til drivstoff – omtrent halvparten av det «klimavennlige» biodrivstoffet som omsettes i Europa i dag er nemlig palmeolje! Dette er trolig noe av de dummeste vi mennesker har funnet på – noen gang.