Noe drastisk har endret seg med korona og dødelighet

- Dette er absolutt noe som har gitt meg håp, sier lege.

NEW YORK (Nettavisen): Ferske tall viser at dødsraten har stupt blant pasienter som har blitt alvorlig syke som en følge av koronaviruset.

Studier viser at dødsraten har gått kraftig ned som en følge av medisinsk utvikling og mindre trykk på sykehusene, men man frykter også at den nye oppsvingene i smittetilfeller kan reversere den positive utviklingen, skriver New York Times.

Dødsraten ned fra 30 til 3 prosent

Avisen har publisert tall fra en rapport basert på tre sykehus i New York, byen som en gang var episenter for pandemien. Her døde over 10.000 mennesker av koronaviruset i april i år, og i dag er rundt 33.000 personer døde av viruset i byen.

Nå viser de ferske tallene at mens rundt 30 prosent av koronavirus-pasientene på de aktuelle sykehusene døde i mars i år, så hadde dødsraten falt til rundt 3 prosent i slutten av juni.

Les også: - Dette er en kjempetabbe av Donald Trump

New York Times skriver også at man har funnet en lignende trend i England.

- I slutten av mars døde fire av ti personer i intensivavdelingen. Ved slutten av juni var overlevelsesraten på over 80 prosent. Det er egentlig ganske dramatisk, sier John M. Dennis, en forsker ved University of Exeter Medical School, som skriver en rapport om overlevelsesrate i Storbritannia som vil bli publisert i tidsskriftet Critical Care Medicine.

Les også Slo seg kraftig opp på fyllesjuke - nå er dette millionindustri

- Absolutt noe som har gitt meg håp

Forskerne ved NYU Langone Health i New York har undersøkt totalt 5000 pasienter som kom til tre sykehus i byen i perioden mars til august i vår. Resultatene viser at nedgangen i dødsraten ikke bare kommer som en følge av endring i demografi og at flere av pasientene er blitt yngre.

- Jeg vil ikke late som dette er godartet. Men det er absolutt noe som har gitt meg håp, sier legen Leora Horwitz om den nye rapporten om dødsratene i New York City. Foto: nyulangone.org

Selv om de kontrollerte variasjonene i pasientens alder, kjønn, rase, underliggende helseproblemer og alvorlighetsgraden av koronasymptomer, fant de at dødsraten har falt signifikant fra 25,6 prosent i mars til 7,6 prosent i august.

Les: Nye koronafunn: Dette skjer fem måneder etter smitte

- Dette er fortsatt en høy dødsrate, mye høyere enn det vi ser for influensa eller andre luftveissykdommer. Jeg vil ikke late som dette er godartet. Men det er absolutt noe som har gitt meg håp, sier legen Leora Horwitz, direktør for NYU Langones Center for Healthcare Innovation & Delivery Science og seniorforfatter av forskningsrapporten som blir publisert i Journal of Hospital Medicine til New York Times.

Les også - Både Frihetsgudinnen og Trump har vendt dem ryggen

Horwitz får også støtte fra en annen lege, Robert A. Phillips, sjefslege ved Houston Methodist og forfatteren bak en rapport som som sammenlignet den første og den andre bølgen av koronapasienter.

- Dødsraten er vesentlig lavere nå, sier Horwitz.

Men han legger til at koronaviruset fortsatt er ti ganger med dødelig enn influensa og at de fører med seg langtidskomplikasjoner man ikke ser hos influensa.

Les også: Topplege refser koronatiltak

Trump: - Dødsfallene SYNKER KRAFTIG

En av dem som har bitt seg merke i de nye rapportene, er president Donald Trump.

- New York Times innrømmer nå at pasienter som er syke med Covid blir bedre raskere og en mye høyere prosentandel, skriver han på Twitter fredag.

- Mer testing betyr flere tilfeller. Vi er best på testing. Dødsfallene SYNKER KRAFTIG. Sykehus har stor tilleggskapasitet! Gjør det mye bedre enn Europa. Det terapeutiske fungerer! skriver presidenten.

Les også: Hillary Clinton: - Det er patetisk, men denne trusselen fra Trump bør vi ta på alvor

Ny smitterekord i USA

Men selv om den nye forskningsrapporten viser at dødsraten synker, betyr det på ingen måte at dødstallene er på vei ned i USA, snarere tvert imot.

Les: Sjokktall: Ny modell har beregnet hvor mange som vil dø av koronaviruset i USA innen 1. februar

USA passerte denne uken ni millioner smittede, og satte også rekord denne uken med over 90.000 smittede i løpet av ett døgn. Totalt er nå nærmere 230.000 personer døde av viruset, og hver dag dør rundt 800 personer i USA som en følge av smitten. På det verste i april døde 2000 personer i USA.

Disse tallene viser at USA fortsatt er svært hardt rammet av viruset. Og verre vil det bli. Foto: cdc.gov/

Spår at 2250 kan dø daglig i USA

Ifølge CNN opplevde ni stater i USA ny rekord i antall smittede på torsdag. Flere sykehus opplever nå økt belastning og på torsdag ble mer enn 46.000 mennesker innlagt på sykehus, melder CNN. Samtlige stater bortsett fra 11 har nå en økning i antall sykehusinnleggelser.

Les også Dette oralsexbildet trekkes frem som et tegn på hva som er galt i bydelen akkurat nå

The Institute for Health Metrics and Evaluation ved University of Washington School of Medicine skriver i en ny rapport at så mange som 2250 personer kan dø av viruset daglig i januar om utviklingen fortsetter, en tredobling av dagens tall.

- Hvis statene ikke reagerer på det økende antall ved å innføre nye mandater, kan kumulative dødsfall nå 514 000 innen samme dato, skriver The Institute for Health Metrics and Evaluation.