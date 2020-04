Noe er også bedre nå

Kan korona-tiden føre noe positivt med seg? Ja, det tror jeg.

De siste ukene har mange av oss fått en tøffere hverdag. Permitteringer, oppsigelser, hjemmekontor, hjemmeskole og sosial isolasjon. Vi i «bekymringsbransjen» er opptatt av at myndighetene forstår hvor skoen trykker. Men vi må ikke glemme de positive mulighetene.

Det er mye trist og tungt for tida, ingen tvil om det. Rekordhøy arbeidsledighet. Strammere økonomi. Usikkerhet på mange plan. Forleden gikk jeg en koronavennlig gåtur med familien og et vennepar med barn. Begge foreldrene i familien er permitterte, og de regner med at det vil vare ut året. De sitter hjemme i en treromsleilighet uten balkong i Oslo sentrum, med hjemmeskole og siste rest av arbeid på hjemmekontor. Vi trodde vi skulle møte en deppa familie. Vi var beredt på å trøste og tenne håp i en mørk tilværelse.

Men nei. Dette var «en mulighet». Dårligere råd, ja, men bedre tid. Mer hygge. De dro på tur hver ettermiddag. Ut i marka med hengekøye og utemiddag. De ville male stua. Kanskje bo litt i en annen landsdel, nær bestemor? Hjemmeskole er det jo uansett, så hvorfor ikke bruke anledningen?

Vi, som trodde vi skulle være dem som løftet humøret for en prøvet familie, innså plutselig at vi var hengehuene som var altfor opptatt av ferien som ikke blir noe av og alle planene som må endres.

Forebygging i egen stue

Tid med de nærmeste kan være med på å forebygge utfordringer hos barn og unge senere i livet. Den tiden er her nå. Midt i hjemmeskole- og hjemmekontor-kaoset, har vi faktisk anledning til å spise lunsj sammen. Bli bedre kjent. Forstå mer av skolehverdagen, hva som motiverer og hva som ikke er så gøy.

Ifølge psykolog Renate Horgheim savner ofte ungdom mer kontakt med foreldrene sine, spesielt de som sliter. Utfordringen for mange familier er at tid er mangelvare. Det er ikke tilfellet nå.

- Vi tvinges til å roe ned tempoet. Vi tvinges til å senke kravene, og vi tvinges til å bruke mer tid sammen. (…) Det er fristende å si at koronasituasjonen kan hjelpe oss til å se hvem som faktisk er viktige for oss, skrev hun nylig i Dagsavisen.

Foreldre er blant de viktigste forebyggerne vi har, både på rusfeltet og på andre områder. Har du mistanke om at tenåringen ikke har det så bra? Drikkes det mye alkohol i vennegjengen? Med mer tid sammen styrkes relasjonen, og du vil kanskje få et ærlig svar på din bekymring. Gjensidig tillit og åpenhet er to viktige stikkord for å lykkes.

Bedre psykisk helse

Nye tider med bedre tid er ikke bare til hjelp for unge. Psykolog Horgheim beskriver hvordan mange av hennes pasienter faktisk har fått det bedre nå. Hun forteller blant annet om «Gunn», som har tvangstanker og depresjon.

- «Gunn» har lest artikler om de negative konsekvensene koronatiltakene skal ha for de med psykiske vansker, og hvor vanskelig det skal være å tilbringe mye tid sammen med familien. «Gunn» har det derimot ikke verre. Hun har det bedre. Hun finner ikke tiden med familien som vanskelig, men som noe helende og viktig.

Mer tid og endrede rammer åpner også opp for nye og kanskje mer inkluderende sosiale arenaer. Det blir opprettet Facebook-grupper, spilt quiz på nettet, strømmet livesendinger fra akvarier og dyrehager. I krisetid mobiliserer vi det vi kan, og resultatet er at mange flere blir med. Vi står sammen på de måtene som er mulige. Dette må vi ta med oss videre, også når hverdagen blir mer normal igjen.

Senk ambisjonene

Mange bruker hjemmetiden til å pusse opp eller lære seg et nytt språk. Her i huset er det verken blitt ryddigere kjeller eller nyvaskede vinduer. Høye mål kan fort ende i en spiral av dårlig samvittighet. Kanskje målet heller bør være å komme ut av krisen med trivelige minner, lavere skuldre og styrkede relasjoner de til du har nær og kjær.

Det kan være ambisiøst nok i massevis.

