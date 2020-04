Noen betaler en høyere pris for de tomme gatene

Koronasituasjonen skaper mange utfordringer, og krever mye av mange. Men som i de fleste andre kriser, er det de sårbare som betaler høyest pris.

Regjeringen bør lage en krisepakke for rusavhengige og frivilligheten som hjelper dem. Inntil den kommer, kan du og jeg gjøre litt.

Prisen å betale

Dagtilbud for rusmisbrukere stenges ned, hverdagsrutinene blir borte og flere rehabiliteringssentre må nå brukes til koronaisolat. De som tilbyr mat, varme og sosialt samvær er færre enn før.

Krisen går utover de som trenger det mest. Flere organisasjoner som jobber gatenært, har slått alarm om hva som kan skje dersom vi får et sykdomsutbrudd blant tungt rusavhengige. En gruppe som er sammensatt, men felles for dem er at de lever vanskelige liv og trenger hjelp, behandling, medisinering og omsorg.

Regjeringen har bedt oss andre om å holde oss hjemme så lenge det lar seg gjøre. Men hva med dem som ikke har mulighet til å isolere seg? Og hvordan skal man holde seg hjemme når man ikke har et hjem?

= Oslo

Noen som rammes spesielt hardt av koronaviruset, og restriksjonene det medfører, er selgerne av gatemagasinet = Oslo. De har siden 2005 bydd på en hyggelig prat, et smil og et flott magasin. Men de siste ukene er de ikke lenger å se i Oslos gater. Salgskontoret til = Oslo har måttet stenge dørene på ubestemt tid på grunn av situasjonen. Hovedinntekten til selgerne er borte.

Som selger er man avhengig av fysiske møter. Det er dessverre for risikofylt akkurat nå. Det krever nærkontakt, og flere av selgerne er i risikogruppen.

- Det er flere hundre selgere som nå står uten inntekt, men minst like alvorlig - de står uten sitt primære kontaktpunkt i samfunnet. Vi er bekymret for situasjonen av flere grunner, men det faktum at mange nå blir relativt isolerte, er alvorlig, sier = Oslo-redaktør Erlend Dahlhaug Paxal til Nettavisen.

Også selgerne selv setter ord på den pressede situasjonen de nå er i.

- Det er ikke bare arbeidsgivere og folk i arbeid som trenger ekstra støtte og tiltak under denne krisa. All inntekt stoppa opp, lenge før salgslokalet stengte. Jeg tar en dag av gangen nå, og det er mange som har det verre enn meg, men jeg håper vi blir huska på vi også nå, vi som er nederst på rangstigen, sier Ingar - selger 0757, til = Oslo.

Tilskudd til ekstratiltak

Det de rusavhengige kanskje trenger aller mest nå er et sted å bo, omsorg og mat. Selv om det er tøffe tider også for frivillige organisasjoner i Norge, er det hjelp å få. Frelsesarmeen, Blå Kors, Barn av Rusmisbrukere og flere andre organisasjoner hjelper rusmiddelavhengige og deres pårørende og deler ut både mat og omsorg.

De tilbyr blant annet hjemkjøring av matvarer, utdeling av mat på gateplan, chattetjenester og telefonkonsultasjoner. Ideelle organisasjoner bør settes i stand til å gjøre enda mer. Actis er derfor helt enig med Virke ideell og frivillig i at staten bør bevilge 250 millioner kroner til en ekstra tilskuddspott på helsefeltet. Dette for å sikre økt innsats for sårbare grupper og støtte opp under slike tiltak.

Hjelp å få

= Oslo publiserer fremdeles saker på nett, og de har laget serien Stemmer fra tomme gater. De kan du lese her.

Flere ønsker å støtte magasinselgerne og innsamlingsaksjonen «Gi selgerne en ny start» er godt i gang. Normalt betaler selgerne 50 kroner per blad og selger det videre for 100 kroner på gaten. Når selgerne igjen kan gå på jobb vil de ved hjelp av ditt bidrag få magasinet gratis og dermed få dobbelt så høy inntekt fra bladsalget.

Fransiskushjelpen er også fremdeles i full gang. Sykepleierne som kjører rundt i Oslo i en bobil har nå større pågang fra rusavhengige enn tidligere. De tilbyr blant annet hjelp på gateplan, hjemmebesøk, utdeling av rent brukerutstyr og Nalokson nesespray som fungerer som en motgift mot overdose.

IOGTs Anta-kurs og møter er utsatt på ubestemt tid, men kursleder Rita Nilsen kan kontaktes på rita.nilsen@iogt.no. Hun er også tilgjengelig på FaceTime og Messenger mellom klokken 22.00 og 03.00. Tilbudet er åpent for rusmisbrukere og deres pårørende.

Regjeringen er i dialog med frivilligheten om hvordan den kan hjelpes. For også de frivillige organisasjonene som hjelper utsatte grupper, taper penger nå. Loddsalg, basarer, donasjoner og salg av produkter blir borte. Så også organisasjonene som står i førstelinja, trenger støtte og krisepakker. Men inntil videre kan du og jeg gjøre noe.

Vil du være med å hjelpe? Kontakt en organisasjon du vet gjør godt arbeid. Eller støtt noen av disse:

Bidrag til kampanjen «Gi selgerne en ny start» kan gis på:

VIPPS: 599295

Gavekonto: 5082 05 86570

Bidrag til Frelsesarmeens arbeid kan gis på:

VIPPS: 2309

Gavekonto: 3000 15 07350

SMS: Send «Gryta» til 2309 (100 kroner)

Bidrag til Blå Kors’ arbeid kan gis på:

VIPPS: 13130

SMS: Send «BK VENN» til 2210 (kroner 200)