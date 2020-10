Nok en gang er kampsaken til Ap å vrake en viktig valgfrihetsreform

Nok en gang er kampsaken til Arbeiderpartiet og Støre å vrake en viktig valgfrihetsreform i helsetjenesten. Det er nesten ikke til å tro.

Av Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

For noen år siden innførte regjeringen ordningen «fritt behandlingsvalg», som blant annet gir pasienter med rus- og psykiske problemer rett til selv å velge helsehjelpen de vil ha, uavhengig av om det er privat eller offentlig.

Staten betaler uansett regningen.

Les også: Senterpartiet er like stort som Ap, og Slagsvold Vedum kan bli statsminister

Kunne selv definere hva som var viktig

Tonje Finsås er en av dem som har fått glede av ordningen. Hun er en beinsterk dame som etter mange år med psykiske lidelser og flere selvmordsforsøk, fikk velge behandling på et privat senter i Hurdal. Hun opplevde at hun endelig kunne definere hva som var viktig for henne.

Dette er visst ikke godt nok for Arbeiderpartiet.

Nylig gikk Jonas Gahr Støre ut og kalte fritt behandlingsvalg en privatiseringsreform og lover å vrake den så raskt Ap får makt. Det er ikke første gang.

I valgkampen i 2017 sa Støre at fritt behandlingsvalg ikke var så viktig, fordi det var «bare 240 rusavhengige som hadde fått hjelp».

Les også: Splid på rødgrønn side: - Klart det er en forvirrende situasjon

Folk bør selv få velge

Det kan godt være «bare» 240 rusavhengige er en dråpe i havet i den offentlige helsetjenesten. Men dette var fortsatt 240 enkeltmennesker som trengte et annet tilbud, og fikk velge selv på statens regning.

For Høyre er valgfrihet en verdi i seg selv, og mennesker skal alltid settes foran systemet.

Når Høyre ønsker å la et mangfold av private og ideelle aktører bidra i velferden, så er det en anerkjennelse av at samfunnet bygges nedenifra, og at vi trenger all den kreativitet og kompetanse som finnes for å utfordre gamle tankesett, og komme med nye ideer.

Les også: Hvor lenge kan Støre bli sittende?

Frivillige ildsjeler

Velferdsstaten vår er bygd på et samspill mellom private, ideelle og offentlige aktører. Det var for eksempel kristne ildsjeler som frivillig startet barnehjem og eldreomsorg – ikke politikere.

Skal vi ha sterke, små fellesskap, som familien, arbeidsplassen, i idretten eller lokalsamfunnet, så må de få makt og innflytelse over egen hverdag.

De må rett og slett få mulighet til å velge det flertallet kanskje mener er feil.

Samfunnet blir ikke nødvendigvis varmere selv om man styrer alt statlig. Fordi folk har ulike meninger om hva som er et godt liv for dem, og fordi systemet ikke alltid klarer å møte ulike mennesker på ulike måter. Tonjes møte med den offentlige helsetjenesten er et eksempel på det.

Stavrum & Eikeland: Ap-lederen snakker ut: Slik blir Norge med Jonas Gahr Støre

Tyr til det private når de må

Det interessante er at til og med Arbeiderpartiet erkjenner dette når de må.

Etter å ha brukt fire år på å kaste ut private aktører fra offentlig omsorg, var Raymond Johansen og Arbeiderpartiet avhengig av de samme selskapene for å øke kapasiteten på coronatesting i hovedstaten. Etter mye om og men ble også AP-styrte Bergen nødt til å inngå kontrakter med private aktører.

Les også: Siv Jensen langer ut mot Oslo-byrådet: - Ironisk at de må reddes av private

Det er vanskelig å forstå hvorfor dette er ok i en krisesituasjon, men ikke ok når titusenvis av mennesker står i helsekø.

Velferdsstat eller velferdssamfunn?

Det er forskjell på venstresiden og Høyre. Det er forskjell i synet på hva som kommer først; velferdsstat eller velferdssamfunn. Det er forskjell i synet på hva politikken skal være, og i hvor stor grad man skal detaljstyre valgene mennesker og familier får ta.

Høyre ønsker å prioritere pasienten framfor systemet, og er garantisten for fritt behandlingsvalg.