Nok en gang problemer for togene på Østfoldbanen

Flere innstilte og forsinkede tog på Østfoldbanen fredag ettermiddag.

Vy melder på sine nettsider at Langhus er stengt for togtrafikk. Det er helt stengt mellom Ski og Kolbotn på grunn av en jordfeil. Det betyr at det blir forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanen fredag ettermiddag.

Vy melder at det er usikkert hvor langt tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

På Linje L2 blir det busspendel mellom Rosenholm og Ski, mens på line L21 og l22 vil det være busspendel mellom Oslo S og Ski.

Line R20 erstattes med buss, skriver Vy.

Bane Nor skriver at de estimerer at jordfeilen kan være fikset innen kl 18 fredag.

Det har helt frem til fredag ettermiddag vært store problemer med togtrafikken på østlandet på grunn av en signalfeil ved Skøyen stasjon. Denne feilen skal nå være rettet, ifølge Bane Nor.