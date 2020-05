Nominert til ny USA-ambassadør i Norge: - En diplomat bør ikke ha sånne meninger

- Jeg er ikke overrasket over at noen som ender opp med å få en jobb av Trump deler presidentens synspunkter, sier Demokratenes representant i Norge.

Det hvite hus bekreftet fredag at president Donald Trump har nominert republikaneren Mark Burkhalter som ny ambassadør til Norge. Nåværende ambassadør Kenneth Braithwaite ble tidligere i år utnevnt som marineminister i forsvarsdepartementet. Dermed blir ambassadørvervet i Oslo ledig.

Burkhalter har ingen diplomatisk erfaring å vise til, men har 18 års erfaring fra Representantenes hus i delstaten Georgia. Nå er han ansatt som seniorrådgiver i advokatfirmaet Dentons.

Burkhalter må først bli godkjent av Senatet før han utnevnes som ny ambassadør til Norge. Republikanerne har for tiden flertall i Senatet.

- Jeg håper at hvem enn som blir USAs nye representant i Norge, vil gjøre en kompetent jobb med å pleie forholdet mellom Norge og USA, og ikke gjøre noe som er ufordelaktig for forholdet, sier styreformann i Democrats abroad Norway, Jonathan Roth, til Nettavisen.

- I praksis tror jeg ikke det vil ha så mye å si hvem som blir ny ambassadør, fordi Mike Pompeo (USAs utenriksminister) er i en prosess med putte et stramt grep om ambassadene for å sette Trumps merke på utenrikstjenesten. Jeg vil ikke gå så langt som å kalle det «barnevakt», men de vil ha ambassadeansatte som er i Trump-leiren etter det som skjedde med Ukraina-saken, sier Roth.



Roth henviser til saken hvor USAs tidligere ambassadør til EU Gordon Sondland og sikkerhetsrådgiver Alexander Vindman ble sparket av Trump etter å ha vitnet mot ham i riksrettssaken. Sondland og Vindman vitnet mot Trump om hans angivelige forsøk på å presse Ukraina til å etterforske Joe Biden.

Støttet kontroversielt forbud

Ambassadør-kandidaten til Trump har tidligere kommet med bred støtte til én av Trumps svært kontroversielle presidentordre. Burkhalter skrev i et innlegg i avisen The Atlanta Journal-Constitution i 2017 at han støtter Trump fullt ut med å forby statsborgere fra syv muslimske land innreise til USA.

Innreiseforbudet og visumstansen ble utstedt med en presidentordre i 2017, og rammet borgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria. Innreiseforbudet ble kritisert av verdensledere i Vesten, men ble hyllet av høyrepopulistene i Europa. Presidentordren ble av enkelte bare omtalt som «muslimforbudet».



«President Donald Trump utviser en bemerkelsesverdig klokskap i sin presidentordre som krever en midlertidig stans i innreise til USA av personer fra syv land i Midtøsten,» skrev Burkhalter.

«Dette innebærer at enkelte flyktninger kanskje ikke blir klarert av amerikanske tollmyndigheter ved flyplasser i en kort periode inntil mer permanente og betydelige bakgrunnssjekker er på plass. Trump viser verden hva som betyr aller mest: å beskytte amerikanske borgere,» skrev Burkhalter.

Det hvite hus har benektet at innreiseforbudet var antimuslimsk, og hevder forbudet ble fattet av sikkerhetsmessige grunner for å avverge terrorangrep på amerikansk jord.

- Bør ikke være en diplomat

Roth mener den slags meninger som Burkhalter støtter opp under, ikke nødvendigvis er forenelig med virket som en toppdiplomat.

- Jeg er ikke overrasket over at noen som ender opp med å få en jobb av Trump, deler presidentens synspunkter. Det er urealistisk å tro at man vil få en upartisk profesjonell diplomat. Vi får bare håpe at en ny ambassadør vil utføre jobben med et profesjonelt nivå av diplomati, sier Roth.

- Personlig er jeg uenig i meningene hans. Jeg mener personer som har de meningene ikke bør være diplomater, fordi sånne meninger vil kunne krype seg inn i politikken. Når du har personer som mener visse ting offentlig, vil det være et åpent eller skjult press på aktører som har noe å tape på det. Derfor er det viktig at man utnevner personer med «rent rulleblad». Trump har vist at han vil gjøre hva som helst for å få et pressmiddel, sier Roth.

Roth understreker at Trumps valg av en kandidat til ambassadørposisjonen i Norge, kunne vært langt verre, og legger til at Burkhalter ser ut til å være oppriktig opptatt av utenrikspolitiske spørsmål.

Fakta Mark Burkhalter ↓ * Burkhalter er i dag seniorrådgiver i avdelingen for offentlig politikk og reguleringer i advokatfirmaet Dentons, et av verdens største, der han spiller en viktig rolle for Dentons britiske virksomhet, opplyser Det hvite hus. * Burkhalter representerte Atlanta-forsteder Fulton County i Georgias delstatsforsamling i perioden fra 1993 til 2011. Hans fokus der var økonomisk utvikling, næringslivsvekst og livskvalitet i Atlantas storbyområde. Han var også speaker i delstatsforsamlingen. * Burkhalter har også drevet med eiendomsutvikling, heter det i pressemeldingen. * 60 år gamle Burkhalter har studert statsvitenskap, internasjonal politikk og tysk og slaviske språk ved University of Georgia. Han er kyndig i tysk. * USAs ambassadørstilling i Norge sto tom i to og et halvt år etter Trumps valgseier i 2016. I februar 2018 ble Kenneth Braithwaite satt inn i stillingen. I mars i år nominerte Trump Braithwaite som ny marineminister, underlagt forsvarsdepartementet. Kilde: NTB

Vedtatt gyldig i høyesterett

Innreiseforbudet til Trump ble først tilsidesatt av en domstol i Seattle, før det til slutt ble vedtatt gyldig i en høyesterettskjennelse. Innreiseforbudet var aktivt i tidsperioden januar til mars i 2017. Mer enn 700 personer ble anholdt og 60.000 visum ble inndratt. Innreiseforbudet ble erstattet av en ny presidentordre med nye regler og begrensninger for innreise til USA.

I det nye innreiseforbudet, som ble revidert sist i februar 2020, nektes samtlige borgere fra Nord-Korea og Syria innreise til USA. Fra Iran er det kun studenter som får innreise. I tillegg er det en rekke andre begrensninger for innreise for borgere fra land som blant annet Libya, Jemen, Eritrea og Somalia.

Per i dag er det innført omfattende, midlertidige innreiseforbud til USA som følge av koronapandemien.

Kritikken haglet

Den britiske statsministeren Boris Johnson, som den gang var utenriksminister, beskrev innreiseforbudet som «omstridt og feil». London-borgermester Sadiq Khan gikk et steg videre og omtalte innreiseforbudet som «skamfullt og slemt». Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault uttalte at det å ønske flyktninger velkommen var en «solidaritetsplikt».

Tysklands forbundskansler Angela Merkel omtalte følgende om innreiseforbudet: «Dette strider mot selve kjernen til ideen om flyktninghjelp og internasjonalt samarbeid», ifølge CNN.

Statslederne for Canada og Australia har også antydet stor misnøye over Trumps innreiseforbud. Toppolitikere i Norge var også svært kritiske til innreiseforbudet.

Ap-politikerne Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik, Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Trine Skei Grande (V) var blant toppolitikerne i Norge som uttrykte sterk kritikk til innreiseforbudet. Statsminister Erna Solberg (H) uttalte til VG at «flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge. USA bryter med dette ved å nekte innreise».

Støtte fra høyrepopulister i Europa

Innreiseforbudet fikk imidlertid bred støtte blant høyrepopulistene i Europa.

Den høylytte Brexit-tilhengeren Nigel Farage sa til BBC at Trump «ble valgt for å være tøff. Han ble valgt for å si at han ville gjøre alt i sin makt for å beskytte USA mot infiltrasjon av IS-terrorister. Det er syv land på den listen. Han har sin fulle rett til å gjøre dette».

Den innvandringsfiendtlige nederlandske politikeren Geert Wilders var også positiv til innreiseforbudet.

- Ingen innvandring fra islamske land er akkurat det vi trenger, tvitret Wilders.

Nettavisen har ikke lykkes med å få en kommentar fra Burkhalter.