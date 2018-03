Nord-Koreas «freds-offensiv» og forsøk på forsoning er et uttrykk for selvtillit og nasjonal styrke, ifølge landets statlige nyhetsbyrå.

Meldingen fra nyhetsbyrået KCNA tirsdag kveld er en av landets første uttalelser om avspenningen i forholdet til USA og Sør-Korea.

Nord-Korea har fortsatt ikke sagt noe offentlig om planene om et mulig toppmøte mellom landets diktator Kim Jong-un og Donald Trump. Men i KCNAs melding slås det fast at situasjonen har endret seg dramatisk.

– Den store endringen i forholdet til Sør-Korea er ikke tilfeldig, men en nobel virkeliggjøring takket være Nord-Koreas aktive tiltak, varme patriotisme og vilje til å forsvare freden.

I tillegg beskrives «tegn til endring» i forholdet til USA.

Nyhetsbyrået avviser fullstendig at politisk press og sanksjoner har tvunget Nord-Korea til forhandlingsbordet. Slike påstander er like meningsløse som «bikkjer som bjeffer mot månen».

– Nord-Koreas dialog-freds-offensiv er et uttrykk for selvtillit siden landet har oppnådd alt det ønsker, skriver KCNA.

I løpet av de siste årene har Nord-Korea hatt betydelig framgang i sine forsøk på å utvikle raketter og atomvåpen. Flere analytikere har påpekt en mulighet for at landets ledere kanskje føler at de er kommet langt nok i utviklingen av våpen.

