Nord-Korea viste fram kjempemissil

Nord-Korea har avduket det som ser ut til å være et nytt interkontinentalt ballistisk missil under en stor propagandaparade i Pyongyang.

Kim Jong-un lover fortsatt storsatsing på forsvar og full atom-mobilisering dersom noen truer Nord-Korea.

Anledningen for militærparaden var det nordkoreanske regjeringspartiets 75-årsdag, og bildene på statlig TV viser tusenvis av soldater uten munnbind.

Missilet som ble vist fram på TV lørdag, hadde en mobil utskytningsrampe med hele elleve akslinger.

– Verdens største

Hvis det er ekte, er det verdens største langtrekkende missil i sitt slag, ifølge flere analytikere.

Blant dem er Ankit Panda i den amerikanske tankesmia Federation of American Scientists. Han sier det ikke finnes større missiler som bruker flytende drivstoff og som kan transporteres på veien.

Les også: Kim Jong-un beklager brutal hendelse på sjøen

– Vi vil fortsette å styrke militæret for selvforsvar og avskrekking, lovet Kim i en tale til deltakerne.

Paraden fant tilsynelatende sted natten i forveien.

Det er uvanlig – men kan ha gjort det lettere å hemmeligholde informasjon om nye våpen som ble vist fram for dem som deltok i feiringen.

Ønsket god bedring

TV-bildene fra paraden viser soldater i hanemarsj og et militærorkester som spilte mens det beveget seg i formasjon. Musikerne dannet partisymbolene hammer og sigd, og årstallet 1945.

Arrangementet ble holdt til tross for koronapandemien, som ifølge nordkoreanske myndigheter aldri har klart å trenge gjennom landets grenser.

Les mer: Kim hyller Nord-Koreas «strålende» koronainnsats

– Jeg ønsker god bedring til alle mennesker rundt om i verden som kjemper mot dette onde viruset, sa Kim Jong-un i sin tale.

Han gjentok påstanden om at ikke en eneste person i Nord-Korea er blitt smittet.

At paraden fant sted natt til lørdag, er blitt bekreftet av blant andre forsvarsledelsen i Sør-Korea. De skal ha sett tegn til «store menneskemengder og utstyr» i Pyongyang på det aktuelle tidspunktet.

Drepte sørkoreaner

Nord-Korea har gått hardt til verks for å hindre koronaviruset fra å komme til landet. I september ble en sørkoreaner skutt og drept og deretter brent da han forsøkte å svømme inn i nordkoreansk farvann.

Mannen ble angivelig drept for å hindre smitte, og Kim måtte senere rykke ut med en offentlig beklagelse til Sør-Korea. Sørkoreanske myndigheter har konkludert med at mannen trolig forsøkte å hoppe av og ta seg inn i Nord-Korea.

PARADE: En militærparade ble avholdt for å feire 75 års jubileet for landets regjeringsparti. Foto: KRT via AP

– Signal om framskritt

Vestlig etterretning mener Nord-Korea har fortsatt å utvikle militære raketter til tross for samtalene landet har holdt med USA. Atomforhandlingene stanset opp etter at toppmøtet mellom Kim og president Donald Trump brøt sammen i Vietnam i februar i fjor.

Kim kom ikke med noen direkte kritikk av USA under paraden. I stedet oppfordret han sitt folk til å være standhaftig i møte med utfordringene fra viruset og de USA-ledede sanksjonene mot Nord-Korea.

75-årsjubileet satte Kim og hans parti i en posisjon der folket forventet å se noe nytt og større, påpeker Lee Sung-yoon, Korea-forsker ved Tufts-universitetet i USA.

FYRVERKERI: Under militærparaden ble det også sendt opp et fyrverkerishow. Foto: - (AFP/NTB)

– Å vise fram de mest avanserte våpnene vil signalisere et stort framskritt for troverdigheten i truslene fra Pyongyang, sier han.

Les også: Sør-Korea: – Nord-Korea har sprengt samarbeidskontor i lufta

– Risikerer superspredning

Ingen utenlandske journalister har fått slippe inn i landet for å dekke paraden, og de fleste internasjonale ambassadene i Pyongyang har stengt sine dører.

Harry Kazianis i den konservative amerikanske tenketanken Center for National Interest mener myndighetene i Pyongyang spiller høyt når paraden avholdes midt under pandemien.

– Med flere tusen samlet risikerer de at det utvikler seg til et dødelig superspreder-arrangement hvis de ikke tar ekstreme forholdsregler, sa han i forkant av arrangementet.

SHOW: Det var lagt opp til et skikkelig militærshow. Foto: - (AFP/NTB)

Det trodde han imidlertid ikke at nordkoreanske myndigheter ville gjøre.

– Munnbind og missiler går dårlig sammen, sa Kazianis.

TV-bilder fra paraden viste uvanlig få mennesker på plassen der paraden fant sted – men ingen publikummere med munnbind.

(©NTB)