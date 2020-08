Nord-Koreas leder beordrer inndragning av kjæledyr

Nord-Koreas Kim Jong-un sier at kjæledyr er et tegn på vestens dekadens, og skal derfor bli inndratt.

Hundeeiere i Nord-Korea frykter nå at deres kjæledyr skal bli inndratt. Kim Jong-un lagde et direktiv i juli, der står at disse kjæledyrene er en del av en uønsket borgelig trend.

Det er en anonym kilde som forteller dette til den engelske utgaven av den sørkoreanske avisen Chosun Ilbo. Nyheten har blitt gjengitt av flere vestlige medier. Blant andre NY Post.

Kilden hevder at befolkningen tror det er den økonomiske krisen som følge av koronapandemien som er årsaken til hundeinndragningen - og at det egentlig er et er et ledd i å motvirke matmangel i landet. De frykter rett og slett at deres kjæledyr nå kan ende opp som middag.

I Nord-Korea er det vanlig å holde husdyr som gris og storfe. Blant de velstående har det blitt vanlig å holde hunder som kjæledyr. Å ha husdyr bare for kosen sin skyld, skal ha skapt en viss avsky blant de lavere klassene.

Derfor har myndighetene begynt å identifisere familier som har hund som kjæledyr, og bedt dem levere inn hundene eller få dem inndratt med tvang.

Hundeeierne har ikke andre valg enn å levere inn dyrene, men forbanner diktatoren bak hans rygg, sier kilden.

Hundekjøtt er vanlig å spise i Kina og på den koreanske halvøya. I Sør-Korea er det i dag mindre vanlig å spise hund.