Nord-Norgebanen åpner for mange muligheter

I det lange løp vil en togsatsing i nord være bra for miljøet, bra for innbyggerne og ha en bra innvirkning på landsdelen.

Av Martin Hansen

Gunnar Stavrum skriver mye negativt om Nord-Norgebanen:

«Sagt på en annen måte: Jernbane koster like mye som å gi hver innbygger i Troms og Finnmark 542.000 kroner kontant». Dette regnestykket tar ikke med alle andre som vil ta toget. Som hele nordre halvdel av Nordland som kan bruke jernbanen - i tillegg til mange tusen turister som årlig reiser i og til Nord-Norge.

Tog for trailer

I dag går det rundt 10.000 trailere fra Fauske til eller via Narvik i løpet av året. E6 er lang og farlig med mange ulykker i året. Kjør den strekningen én gang, og fortell meg at du mener at den en er egnet for tungtransport.

Toget som kjører på Nordlandsbanen produserer like mye CO2 som 30 trailere. Så et godstog om dagen vil kunne bytte ut alle trailerne og være like miljøvennlig om den tar samme lasset som de 30 trailerne. Toget til Narvik tar unna langt mer.

I dag tar det rundt ti timer å kjøre fra Bodø til Tromsø med egen bil. Eller så kan du ta Widerøe til 3000 kroner én vei. Med et tog som bruker rundt seks timer, tror jeg det er et alternativ som flere vil bruke.

Tog for buss

Jeg har tatt bussen fra Narvik til Tromsø et par ganger. Den tar cirka fire timer og er nesten alltid full. Men den går bare tre ganger om dagen. Du kan kjøre selv, men ikke alle liker å kjøre langt eller har førerkort.

Så for mange er en tur til Tromsø noe man gjør kun ved store anledninger, Men allikevel er bussen full. Med et tog som vil bruke 2-2,5 timer tror jeg fort at en helgetur vil bli normalt. Folk som bor i mellom kan i teorien pendle til Tromsø eller Narvik gitt fornuftige avganger.

Nord-Norge er et mareritt for turister uten kollektivtransport som fungerer.

Tog betyr jobber

Så kan vi se på jobbmuligheter.

Byggingen vil ansette mange tusen mennesker, og den ferdige banen vil ansette flere hundre. Men det åpner også for nye muligheter. Med godstog rett ved vil det være mulig å ha fabrikker eller oppdrett som er langt mer effektive enn i dag.

Billige lokaler og områder vil trekke til seg bedrifter fra sør.

Jeg tror på ingen måte at Nord-Norgebanen vil være lønnsom økonomisk, men den vil i det lange løp være bra for miljøet, bra for innbyggerne og ha en innvirkning på utviklingen i nord.