 Nord universitet legger ned studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen

Studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen blir avviklet, det har styret ved Nord universitet vedtatt i et styremøte.

Vedtaket var ikke enstemmig. Studentmedlem Mathias Lauritzen stemte mot.

Nord universitets forslag om avvikle studietilbudet, har vakt stor oppstandelse og møtt kraftig motstand i lokalbefolkningen, blant studenter, ansatte og opposisjonen på Stortinget.

Argumentene imot nedleggelse har blant annet vært at lærerskolen i Nesna scorer høyt på både resultater og elevtilfredshet, og at skolene er viktig for lærerrekrutteringen i distriktet.

Like før styret ved Nord universitet skulle diskutere omstrukturering og nedlegging av studietilbudet på Nesna og Sandnessjøen, leverte aksjonister 12.000 underskrifter mot nedlegging.

– Krevende sak

Styreleder Vigdis Moe Skarstein omtalte på styremøtet omstruktureringssaken som den mest krevende saken ved universitetet noensinne.

– Kanskje er dette en mer krevende sak enn det som tidligere er behandlet ved et norsk universitet, sa Skarstein.

Det er varslet aksjoner når studiestedene nå er vedtatt avviklet. På en pressekonferanse onsdag morgen sa Cathrine Hole i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland at aksjonistene ikke vil gi seg før de får det de trenger.

– Vi ser at alle høringsuttalelsene vi har sendt inn, alle argumenter og innspill, ikke har blitt hørt. Vi kan ikke forstå at nedleggelse er det beste alternativet, sa Hole.

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har vært publikum på det åpne styremøtet i Nord universitet onsdag hvor omstruktureringsplanen der studiestedene Nesna og Sandnessjøen, ble behandlet. Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på / NTB scanpix

Varslet omkamp

Politikere i SV, Senterpartiet og Rødt har varslet omkamp i Stortinget.

– Jeg er helt overbevist om at dette ikke bare handler om Nesna og Helgeland, men om hele Norge, sa SV-leder Audun Lysbakken onsdag morgen.

Han mener at nedlegging av studiesteder i distriktene ikke kommer til å stoppe med Nesna, og at spørsmålet er hvilket studiested som er neste i køen.

Nord universitet ble opprettet for tre og et halvt år siden da Høgskolen i Nesna og Høgskolen Nord-Trøndelag ble slått sammen med Universitetet i Nordland. Universitetet har studenter fordelt på ni studiesteder, men blir nå redusert til sju.

Omstillingsperioden vil bli på inntil tre år, og alle studentopptak i 2019 går som planlagt. Ifølge rektoren vil rundt 120 ansatte bli berørt.

