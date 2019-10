Nordiske land skal samarbeide om beredskap

Fem nordiske ministre er enige om å styrke samarbeidet om skogbrann, nødkommunikasjon og stoffer og materialer med stort skadepotensial.

– Et nytt og endret trusselbilde viser oss at samfunnssikkerhet krever samarbeid på kryss av grenser og stater, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

De nordiske ministrene er enige om å styrke det nordiske beredskapssamarbeidet når det gjelder skog- og naturbrann, nødkommunikasjon og materiale med stort skadepotensial, så kalt CBRN. Det omfatter kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer og nukleært materiale.

Ministrene med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i de nordiske landene deltok i et møte i Oslo tirsdag. De møttes i regi av det politiske Haga-samarbeidet fra 2009. Under møtet vedtok ministrene utviklingsmål fram mot 2021.

Norge, Sverige og Finland kan allerede som de første landene i verden, kommunisere over landegrensene med sine nødnett. Et av målene er at Danmark og Island skal undersøke hvordan de kan bidra til grenseløs nød- og beredskapskommunikasjon.