Nordkapp må tilhøre folket

Allemannsretten må forsvares fordi Nordkapp er et stykke Norge som tilhører oss alle.

Av Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys

Nordkapp kommunestyre skal om få dager stemme over om avtalen med Rica Eiendom og hotellkjeden Scandic, skal forlenges med 10 nye år.

Det bør ikke kommunepolitikerne gjøre. Det de i stedet bør gjøre, er å si et klart nei til denne type monopolisme, og deretter innhente en juridisk betenkning knyttet til friluftsloven. Det bør utredes av landets ledende eksperter på området.

Det underliggende spørsmålet er nemlig om avtalen kommunen med Rica er gyldig. Dersom det er slik at hotellkjeden faktisk truer med erstatningskrav om de ikke får det som de vil, bør saken prøves rettslig.

LES OGSÅ: Noen har snakket sammen ...

Det er uansett moralsk uakseptabelt å selge allemannsretten, slik et flertall av politikerne i Nordkapp synes villig til å gjøre. At uretten har blitt en sedvane, gjør ikke saken bedre.

Ordningen bryter med et gammelt og innarbeidet prinsipp om at marka er for alle og gratis. Platået på Nordkapp er dessuten ikke noe opparbeidet parkområde, det er stein og grus som leder til fastlands-Europas nordligste punkt.

Det finnes dommer i Norge der privatpersoner har måttet rive gjerder rundt egen eiendom som hindrer fri gange og tilgang til sjø og fjære.

Det bør ikke være annerledes med Nordkapp-platået. Tenk på reaksjonene om Tromsø kommune skulle gi en hotell-kjede anledning til å kreve inngangspenger for å oppleve utsikten fra Fløya eller gå en tur i Telegrafbukta.

Følg temaet her!

Også i forhold til konkurranselovgivningen er det problematisk at en aktør skal få enerett til næringsvirksomhet på Nordkapp. Et landemerke og tilgangen til det kan ikke disponeres av en privat aktør alene, som stenger ute konkurrenter som vil lage nye tilbud på Nordkapp i et økende marked for opplevelsesturisme.

LES OGSÅ: (+abonnement) Spanjoler ville se Nordkapp. Tok taxi fra Lofoten

Vi stiller også spørsmål ved Finnmarkseiendommen (FeFo) sin rolle i denne saken. FeFo eies av Sametinget og Finnmark fylke, og overtok i 2005 all statsgrunnen i Finnmark. De færreste hadde nok sett for seg at FeFo skulle videreføre ordninger der private interesser får nyte godt av en turistattraksjon, på bekostning av allmennheten og lokalbefolkning.

FeFo har dessverre blitt en aktiv medspiller for å videreføre en foreldet modell på Nordkapp, som er helt uten legitimitet i befolkningen. Hvordan dette stemmer overens med FeFos opprinnelige formål, som er å forvalte ressursene i Finnmark til beste for innbyggerne, må de selv svare på.

Dette innlegget ble først publisert i Nordnorsk Debatt. Nettavisen har fått tillatelse til å publisere innlegget.