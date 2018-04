Nordmann alvorlig skadd i haiangrep i Thailand

Norske Werner Danielsen er innlagt på sykehus i Thailand med alvorlige skader etter å ha blitt angrepet av hai. – Den må ha trodd jeg var noe annet, sier han.

54-åringen fra Møre og Romsdal var ute og svømte ved en strand i Hua Hin utenfor Bangkok 15. april da haien slo til.

– Jeg var rundt 100 meter fra land da den hogg tak. Den tok tre jafs og så forsvant den. Jeg har tre forskjellige bitemerker. Heldigvis var alle bittene over fotbladet, så den klarte ikke å bite over selve fotbladet, sier Danielsen til NTB.

Nå blir nordmannen trolig liggende på sykehus i minst en uke til, før det følger en periode med opptrening av foten.

– Jeg har knust så mange bein i foten. Alt er løst utenom stortåa, sier han.

–Tøff opplevelse

Eksperter har undersøkt bittene og har både ifølge Danielsen og thailandske medier konkludert med at det er snakk om et haiangrep. Ifølge nordmannen mener ekspertene at det trolig er snakk om en oksehai. Ifølge Wikipedia ar oksehaien klodens mest aggressive hai og den som angriper flest mennesker (se faktaramme nederst i saken).

– Det var langt til land, så det var en tøff opplevelse. Jeg var livredd, redd for at haiene i området skulle gå etter blodet og angripe igjen, sier han.

Danielsen fikk raskt hjelp av lokale thaier og ble kjørt til sykehus. På bildet får Danielsen besøk av thailandske myndighetspersoner på rommet sitt på Bangko Hospital Hua Hin

Danielsen fikk raskt hjelp og ble kjørt til sykehus. Nå har legene sydd 19 sting i foten, og nordmannen opplever at det går bedre og bedre.

– Jeg har ingen følelser i tre av tærne, men jeg er optimistisk, sier han.

– Alt i alt så var jeg utrolig heldig, slår han fast.

Saken har fått stor oppmerksomhet i Thailand, og myndighetene tar episoden på største alvor. Det er svært uvanlig med haiangrep i landet og myndighetene vil unngå at turister skal bli skremt.

Danielsen har fått besøk av flere høytstående personer, deriblant viseguvernør Chotnarin Kerdsom i Prachuap Khiri Khan-provinsen, ifølge Bangkok Post.

I den dramatiske videoen under (vi advarer mot sterke bilder) ser vi hvordan de lokale thaiene trådte til og hjalp Danielsen bort fra stranden og til sykehus (kilde: Huncho A / Facebook):



– Når uhellet først var ute har alle myndighetene vært eksemplariske. Nå har jeg blitt lovet av både militærsjefen i området, den lokale politisjefen og guvernøren om at de skal passe bedre på turistene i området, sier Danielsen.

– Ikke redd

I etterkant av møtet har viseguvernøren beordret at det skal settes opp advarselsskilt i området og at det blir plassert ut nett som avgrenser svømmeområdene. For øvrig har myndighetene plassert ut badevakter og politi på stredene for å overvåke, opplyste viseguvernør Chotrin til Bangkok Post etter å ha møtt den uheldige nordmannen.

Danielsen har fått sydd 19 sting i foten. Tre dager etter hendelsen sier legene på Bangkok Hospital Hua Hin at sårene ser ut til å gro fint.

Landets kystmyndigheter har også sendt et patruljeteam for å undersøke området, og badende oppfordres til å holde seg unna dypt vann.

Den norske turisten, som har thailandsk kone, lar seg imidlertid ikke skremme av hendelsen.

– Jeg er ikke redd. Jeg har vært i Hua Hin og badet i mange år, og det har aldri vært noe problem. Jeg kommer til å tenke på hai neste gang jeg bader, men tror ikke jeg blir redd, sier han til NTB.

Ifølge International Shark Attack File har det vært tre bekreftede uprovoserte haiangrep i landet siden 1580.

Sai Noi (lillesanden)-stranden ligger 220 kilometer sørvest for Bangkok og like sør for Hua Hin sentrum.

Hun Hin-sentrum. Feriebyen 20 mil sørvest for Bangkok er populær blant skandinavere. Bangkok Hospital Hua Hin innfeldt.

Fakta: Oksehai

Oksehai (Carcharhinus leucas) er den mest aggressive haiartene som finnes. Den har et ekstremt høyt testosteron-nivå, noe som medfører at den er den meget opptatt av å forsvare sitt revir. Det er denne arten som angriper flest mennesker. De gangene oksehai har angrepet mennesker har den som oftest bitt av ett bein og mange mennesker har dødd på denne måten. Arten er en toppkonsument i sitt økosystem. Kilde: Wikipedia

Hua Hin er blant de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn i Thailand - ved siden av Bangkok, Pattaya og Phuket. Den norske foreningen i Hua Hin har cirka 220 medlemmer, ifølge Thailands Tidende.

Mest sett siste uken