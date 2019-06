Nordmann funnet død på Sri Lanka

Utenriksdepartementet bekrefter at en nordmann er funnet død på Sri Lanka.

En norsk statsborger er funnet død på Sri Lanka, det bekrefter Utenriksdepartementet (UD) overfor Nettavisen.

- Vi er kjent med at en norsk borger har omkommet på Sri Lanka. Vi kan ikke si mer om saken enn at pårørende er varslet, sier pressetalsperson i UD, Per Wiggen, til Nettavisen.

UD kan ikke si noe om omstendighetene rundt dødsfallet eller kjønn på avdøde, og viser til at de forholder seg til taushetsplikten.