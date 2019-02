Nordmann siktet for falsk anmeldelse på Gran Canaria

Nordmannen skal ha anmeldt tyveri av 8.300 euro som han selv brukte på nattklubber.

Ifølge Canarijournalen skal mannen ha levert en anmeldelse av et tyveri av 8.300 euro, som tilsvarer omkring 80.000 norske kroner. Politiet hevder at han selv brukte pengene på flere nattklubber sør på feriefavoritten Gran Canaria.

Canarijournalen skriver at 47-åringen anmeldte tyveriet den 23. januar, ifølge en pressemelding fra politiet på Gran Canaria. Han skal da ha påstått at han etter å ha tatt noen drinker sammen med to kvinner ikke husker noe fra resten av kvelden, at han ble dopet og våknet morgenen etter for å oppdage at det var gjort belastninger på kredittkortet hans for 8.300 euro.

Mannen er nå siktet, etter at bilder fra overvåkningskameraer, samt vitnemål, skal tyde på at mannen selv var den som dro kortet på flere nattklubber i løpet av natten.

Ifølge Canarijournalen skal mannen fremstilles for dommer i lokal rett i Maspalomas.

