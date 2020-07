Nordmenn drikker ikke mer alkohol under koronautbruddet

De aller fleste nordmenn har ikke drukket mer alkohol enn vanlig under koronautbruddet, viser en undersøkelse.

Mens sju av ti nordmenn ikke har endret alkoholkonsumet, svarer to av ti at de drikker mindre nå enn før pandemien, mens bare hver tiende spurte sier at de drikker mer enn før, viser en undersøkelse Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennomført.

Totalt 45.000 nordmenn er spurt om alkoholkonsumet er høyere, lavere eller uendret den siste uken, sammenlignet med en normnal uke før koronautbruddet.

