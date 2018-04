Nordmenn er svært skeptiske til #metoo - likevel støtter nesten alle kampanjen

- Det har gått for langt.

Støtten til #metoo-kampanjen er svært høy i Norge. Kun 12 prosent sier at de ikke støtter bevegelsen.

Likevel svarer likevel godt over halvparten av de spurte at man har betenkeligheter med kampanjen.

Det kommer frem i en landsomfattende spørreundersøkelse gjort av YouGov på oppdrag av Nettavisen og Amedia.

Les også: 1,35 millioner nordmenn har opplevd seksuell trakassering

Synes kampanjen har gått for langt

I undersøkelsen har over 1000 personer forklart med egne ord om hva denne bekymringen består i.

En gjennomgangstone er at begrepet seksuell trakassering har blitt utvannet til å omhandle bagateller, at de bagatellmessige sakene ødelegger for de alvorlige sakene, at nyansene har forsvunnet - og at en anklage kan være det samme som en dom.

Den absolutt vanligste tilbakemeldingen er at kampanjen gått «for langt» og «har tatt av».

På toppen av det hele er det en skepsis til at gamle saker dras frem i lyset.

Les også: - Han dro fram penisen i taxien

BLOGG: Det lar seg ikke bagatelliseres som håpløs sjekking

Folkets tanker

Under har vi samlet et utvalg av svarene i undersøkelsen, om man har noen betenkeligheter med bevegelsen:

Synes at den favner for vidt. Snart blir en klem mistenkeliggjort.



Nå har alt blitt trakassering! Noe sunn fornuft bør fremdeles gjelde! Slik det er blitt så tas fokuset bort fra de som virkelig blir trakassert.



Skiller ikke mellom alvorlig trakassering/ overgrep og klønete flørting/manglende sosiale antenner



Folk begynner å likestille voldtekt med å bli dunket borti ved et uhell på bussen.



Det er mye er bra, men det tok helt av da det kom meldinger som var over 10 år gamle. Det blir for dumt å grave opp gamle saker.



Mannlige offer blir glemt, og kvinners eget ansvar blir glemt.



I få enkelttilfeller mener jeg at personer har ytret seg om hendelser som ikke kan anses for å være seksuell trakassering. De har ytret seg i media og identifisert personer som skal ha opptrådt noe uheldig, men der det ikke er snakk om trakassering. Det argumenteres med at folk selv skal definere hva som oppleves som seksuell trakassering og ikke. Men her er jeg uenig. Ved vurderingen av om det har foregått seksuell trakassering eller ikke må det benyttes konkrete objektive elementer.



Kan misbrukes til å fjerne personer fra stillinger og verv.



Har tatt alt av når TV 2 har som hovedoppslag på tv nyhetene at et klask på rumpa var grov seksuell trakassering. Bullshit og blåst opp av dimensjoner. Norge er blitt et politisk land hvor alt er galt å gjøre eller si.



Mange forteller om hendelser/opplevelser som havner litt på siden av saken, og som stjeler fokus fra en viktig sak.



Så lenge MeToo-bevegelsen ikke går for langt i hva som er seksuell trakassering har jeg ingen betenkeligheter, men har sett tendens til at enkelte drar det litt for langt.



Selv om bevegelsen i mange tilfeller er fullt berettiget, blir det for mange ubetydelige saker som blåses opp



Jeg tror dette kan gjøre at noen sjenerte menn nærmest redde for å nærme seg kvinner



Jeg støtter bevegelsen og tror at det kommer noe bra ut av den. Det kan også utarte seg så ukritisk at en del blir ødelagt på litt svakt grunnlag.



Tror en del saker kommer ut av proporsjoner



Alt blir behandlet som like alvorlig



Udokumenterte påstander fra langt tilbake kan ødelegge folk. Metoo-bevegelsen krever ingen bevis, og gjør folk rettsløse.



Vet ikke helt å sette ord på det, men kan virke litt i overkant.. Akkurat som det blir overdrevet.



Viktige rettssikkerhetsprinsipper blir ikke ivaretatt. Folk mister sitt gode navn og rykte og jobben sin basert på føleri og hekseprosesser.



Usikker på om alle ofrene er like uskylige som de fremstår.



Rettssikkerheten for den som blir anklaget. Virker av og til som en gapestokk.



Noen klager om bagateller



Det skilles i for liten grad mellom alvorlige og ikke like alvorlige trakasseringer, og bare sosial kløning.



Mest sett siste uken Søppelet flyter: - Helt sinnssykt det jeg ser