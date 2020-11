Nordmenn går mann av huse for å vedde penger på Trump

- Vi har knust alle omsetningsrekorder på politiske spill fra tidligere år, sier Betsson.

Interessen for å satse penger på utfallet av det amerikanske presidentvalget, er enormt stor både i utlandet og her til lands. I Storbritannia er den høyeste innsatsen for øyeblikket på én million pund, som tilsvarer 12 millioner kroner.

Betsson er ett av flere norske bettingselskaper som lar ivrige gamblere spille odds på hvem som blir USAs neste president.

- Vi går aldri ut med nøyaktige tall, men det er helt vanvittig interesse for valget i USA. Og vi har knust alle omsetningsrekorder på politiske spill fra tidligere år. Vi passerte forrige rekord fra 2016 for to uker siden. I dag så nærmer vi oss en omsetning tilsvarende det vi ser på de største sportsarrangementene, som finalene i Champions League og fotball-VM. Så interessen er formidabel, sier PR-Manager i Betsson Group, Joakim Ingebrigtsen, til Nettavisen.

- Det satses nesten utelukkende på Donald Trump. 80,3 prosent av all omsetning er satset på Trump. I skrivende stund er oddsen for Joe Biden på 1,62 og 2,40 for Trump. Hvis man satser ti tusen kroner på Biden, sitter man igjen med en gevinst på 6200 kroner. Det virker som at befolkningen i Norge ikke stoler på meningsmålingene når så mange satser penger på Trump. Jeg tror dette skyldes det som skjedde ved forrige presidentvalg, da Hillary Clinton lå best an på meningsmålingene, men så seg slått av Trump, sier Ingebrigtsen.

- Hva er det høyeste enkeltbeløpet som er satset på 2020-valget hos dere?

- Det kan jeg ikke si, men det er snakk om både store enkeltbeløp og totalsummer, sier han.

Satser 12 millioner på Biden-seier

I Storbritannia er det snakk om helt ville summer som folk er villig til å legge i innsatsen. En ukjent person har satset 1 million britiske pund på at Joe Biden blir USAs neste president. Beløpet, som tilsvarer 12 millioner kroner, er satset hos verdens største bettingselskap Betfair Exchange.

I USA er det ikke lov å satse penger på valgutfallet av det amerikanske presidentvalget, ifølge CNN Business, og derfor tyr amerikanske gamblere til det lovlige spillmarkedet i Storbritannia.

Det enorme beløpet ble satset av en ukjent person 29. oktober. Hvis gambleren får rett, vinner vedkommende 540.000 pund på toppen av den millionen som allerede er satset. Det vil si en gevinst på 6,6 millioner kroner.

Bedre odds enn målingene tilsier

Biden får en vinnersjanse på 65 prosent hos bettingselskapet Betfair, ifølge CNN Business, mens Trump får 35 prosent. Det er atskillig bedre odds for den sittende presidenten enn det han får oppgitt på prediksjonsmodellene til FiveThrityEight(10 prosent vinnersjanse) og The Economist (3 prosent).

Én million pund er det tredje høyeste beløpet som er blitt satset hos Betfair noensinne. Det høyeste beløpet på politisk spill, var på 555.000 pund (6,8 millioner norske kroner). Beløpet ble satset på Trump i 2016 – riktignok klokken 00.30 på valgnatten østkysttid i USA, etter at de fleste valglokalene var stengt.

En måned før presidentvalget i 2016, var det en annen person som satset 550.000 pund på at Hillary Clinton skulle vinne.

Innsats på 47 millioner?

Ifølge den britiske tabloidavisen The Sun, er det en anonym britisk forretningsmann som skal ha satset hele 5 millioner amerikanske dollar på at Trump går av med seieren. Det tilsvarer 47 millioner kroner. Innsatsen skal ha blitt gjort hos en privat bookmaker som er registrert på den karibiske øya Curacao.

Innsatsen skal angivelig være det høyeste beløpet som noensinne er satset på et politisk spill.

- Ryktet om denne innsatsen har gått sin runde, og vi tror det er det største beløpet som noen gang er satset på politisk spill, sier en kilde fra bettingbransjen til The Sun.

Oddsen skal være på 2.85, ifølge The Sun, hvilket innebærer at gambleren får snaut 15 millioner dollar tilbake om Trump går av med seieren.