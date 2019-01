Nordmenn har brukt en halv milliard kroner på gratis mobilspill

- «Gratis» har blitt big business, sier forbrukerøkonom om nordmenns pengebruk.

Selv om Apple foretrekker å kalle spillene «gratis», har alle som har lastet ned et populært mobilspill sett at gratis ikke er det samme som «kostnadsfritt».

Kjøp i apper har blitt gigantindustri, og det er mange år siden AppStores liste over spill med størst omsetning stort sett bare inneholdt såkalte gratisspill.

I en ny landsrepresentativ undersøkelse YouGov har gjort på oppdrag av Danske Bank, kommer det frem hvor stort omfang av bruk av gratisapper faktisk er.

Definisjonen av gratis er ikke alltid like klar.

Kvinner mer aktive

I undersøkelsen kommer det frem at halvparten i alderen 18-74 år har lastet ned gratisspill - og litt større andel kvinner enn menn som oppgir å spille.

Ikke overraskende er det Candy Crush som er den uten sidestykke mest populære appen, der hele 30 prosent av kvinnene sier at de har lastet ned spillet.

Begrunnelsen den store majoriteten bruker for å spille spill er at det er god underholdning eller tidsfordriv, men særlig blant de unge som mener spillene også kan være lærerike.

Bruker nær en halv milliard på noe som er gratis

Når man først spiller gratisspill, er det ganske vanlig at man åpner lommeboken. 6 av 10 som spiller gratisspill sier at «det hender» at de har kjøpt ulike ting i selve spillene.

Og summene som brukes på ulike ting i gratisspill blir for høye. 14 prosent oppgir å ha brukt over 500 kroner på spill - og en liten andel mener at de har brukt over 5000 kroner.

Ifølge undersøkelsen kan nordmenn ha brukt rundt en halv milliard kroner på forskjellige fordeler i spill som egentlig er gratis.

For enkelte kan pengebruken i gratisspill bli en utfordring. Nesten halvparten av de som spiller gratisspill sier de har gjort tiltak for å unngå at det blir kjøpt for ekstra mye penger i gratisspillene. Mange av tiltakene er spesielt rettet mot at barn ikke skal kunne kjøpe ting uten foreldrenes tilgang.

Krangling fører til spillforbud

Bruk av gratisspill er ifølge undersøkelsen noe som kan føre til diskusjoner på hjemmebane. 3 av 10 av de som har betalt for ting i spill sier at gratisspill kan føre til debatter på hjemmebane

Resultatene fører for enkelte at det blir innført spillforbud.

- Et paradoks

Danske Banks forbrukerøkonom Anne Motzfeldt mener tallene viser et paradoks:

Forbrukerøkonom Anne Motzfeldt i Danske bank.

- Undersøkelsen vår viser at disse «gratis» spillene er meget utbredt og at dermed virkelig er «big business». Totalsummen på en halv milliard kroner må jo videre sies å være veldig høy! Selv om snittsummen nordmenn bruker på dette ikke ser faretruende høy ut viser jo tallene at det er et mindretall som bruker flere tusenlapper på disse spillene. Det at noen ender opp med å bruke såpass mye er jo et paradoks all den tid disse spillene markedsføres som «gratis». For mange blir dette langt fra billig moro! sier Motzfeldt til Nettavisen.

- Jeg tenker at det er viktig å ha et bevisst forhold til å bruke penger på spillapper. Dersom dette er noe du ønsker å prioritere å bruke egne penger på og har råd til er det jo greit, men om du lar deg rive med når du spiller og angrer på pengebruken i ettertid bør du gjøre noen tiltak. Vi vet jo at enkelte sliter med spillavhengighet, og at man samtidig kan bli veldig gira på disse spillene. Dermed vil enkelte kunne havne i økonomiske kniper som følge av disse spillene hvis pengebruken blir overdreven.

Hun er skeptisk til markedsføringen i mange av spillene.

- Måten disse spillene markedsføres på går det an å være kritisk til, med hensyn til hvordan de relativt åpenlyst appellerer til barn og unge. I mange av tilfellene er det animasjonssnutter og fargerike figurer som tas i bruk, virkemidler den yngre garde så definitivt legger merke til. Når vi vet at det krangles i enkelte hjem som følge av hvordan barn benytter seg av disse spillene – og at 27 prosent blant dem som har betalt for innhold har hatt diskusjoner rundt temaet - er dette et tankekors.

