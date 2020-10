Nordmenn kan bli nødt til å lage sin egen «koronagjeng»

I dag begrenser myndighetene hvor mange personer som kan møtes på ett sted. Nå vurderer de en grense på hvor mange forskjellige man kan møte over tid.

I dag begrenser myndighetene hvor mange personer som kan møtes på ett sted. Nå vurderer de en grense på hvor mange forskjellige man kan møte over tid.

– Hvis du på fredagen møter 50 stykker i et organisert lag og et helt annet lag med 20 personer dagen etterpå. Og hvis du i mellomtiden har vært på en del andre aktiviteter, så har du møtt veldig mange personer. Vi må ned i antall mennesker vi møter over tid, sa statsminister Erna Solberg (H) på fredagens koronapressekonferanse.

Få siste nytt om koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio!

Etter flere dager med økende koronasmitte varslet hun at det vil komme nye, nasjonale innstramminger i tiltakene neste uke.

Noe av det myndighetene vurderer, er å råde folk til å møte et begrenset antall forskjellige mennesker, får NTB opplyst. For eksempel ved at folk velger en begrenset gruppe de møter.

– Det er mange måter å gjøre dette på. Hovedpoenget er at om man gjør dette i en tidsbegrenset periode, kan effekten være stor. Det trenger ikke være et veldig langvarig tiltak, understreker assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad overfor NTB.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: (NTB scanpix)

Ser til andre land

Regjeringen har bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om å komme med anbefalinger til de nye tiltakene, som altså vil bli kommunisert til befolkningen i neste uke.

Nakstad understreker at de ikke har konkludert ennå, men forteller at de ser på hvordan andre land i Europa har laget begrensninger på hvor mange grupper av mennesker folk kan være sammen med i sosiale sammenhenger.

– Et eksempel er Storbritannia hvor de har «rule of six». Veldig mange andre land i Europa innfører både anbefalinger, men også påbud, om å begrense hvor mange mennesker man faktisk er sammen med, sier Nakstad.

Les også: Erna Solberg: - Heldigvis er oppslutningen om vaksinasjon generelt høy

Tydeligere råd

Helseminister Bent Høie (H) sier at det ikke blir aktuelt å lovregulere dette i Norge.

– Men det ikke utenkelig at vi kommer med noen enda tydeligere råd, sier han.

Målet er at folk skal tenke mer over hvor mange forskjellige nærkontakter de har over en periode.

– En bør være bevisst på det og heller holde kontakten med noen av de nærmeste vennene man har, sier han.

Redd for utenforskap

Men helseministeren er også redd for at folk skal havne utenfor dersom myndighetene innfører et slikt råd.

– Der må vi ta litt ansvar alle sammen og tenke. Tenk om det er noen du kjenner som er ensomme, som du kan invitere med i vennegruppen sånn at de ikke blir sittende alene, sier han.

I dag går myndighetenes råd ut på at man maksimalt kan ha 20 personer på private sammenkomster – under forutsetning av at man holder én meters avstand. I Oslo har man imidlertid en lokal regel på maksimalt ti personer på grunn av det høye smittetrykket.