Nordmenn tok påskehandelen i Sverige: – Rett og slett dårlig gjort

Tolletaten, politiet og Heimevernet har registrert en betydelig økning av østfoldinger som har krysset grensa for påskehandelen på onsdag.

Per Kristian Grandahl hos Tolletaten bekrefter til HA at det har vært mange nordmenn fortrinnsvis haldensere, og folk fra Østfold generelt, som har tatt påskehandelen i Strömstad i dag. Tollerne har gitt ut flere forelegg på grunn av smugling av både alkohol og tobakk.

Politiet og Heimevernet har sendt mange rett hjem i karantene de neste 14 dagene.

Fra onsdag morgen og frem til klokken 15 ble det delt ut 124 karanteneskjemaer, bekrefter politiet i Øst politidistrikt til NRK.

– De som var på grensa på dagen i dag satt igjen med følelsen av at det har vært en økning av harryhandel-tendenser, sier politiets operasjonsleder Trond Lorentzen.

– Folk bryr seg ikke

For mange er det tradisjon å handle i Sverige i påskeuka. Selv om grensa til Norge er stengt for utlendinger, har flere haldensere og østfoldinger trosset myndighetenes råd og retningslinjer om å holde seg hjemme, og heller reist over grensa for å handle. Grandahl sier at mange hadde med seg flere bæreposer med mat, alkohol og tobakk.

– Det ser ikke ut som om folk bryr seg, sier han.

Dagene før påske har det vært lite trafikk på grensa. På onsdag ettermiddag melder både tolletaten, politiet og Heimevernet om en betraktelig økning av nordmenn som reiser over grensa.

Seksjonssjef Wenche Fredriksen ved Svinesund tollsted forteller at tollerne onsdag delte ut flere bøter til personer som hadde med seg alt for mye tobakk og alkohol hjem fra handleturen.

– Det er rett og slett dårlig gjort overfor både myndighetene og de som risikerer å bli smittet. Noen vil heller sitte i karantene for å få handlet i Sverige, mens andre sier at de ikke bryr seg om regelverket. De er ikke velkomne verken av politiet, tollerne eller Heimevernet, sier Fredriksen.







Kan få bot

Alle har fått beskjed av politiet og Heimevernet om at de skal i 14 dagers karantene.

– Det er rart at folk gjør dette og skeier ut. Det er en grunn til at politiet og Heimevernet står der døgnet rundt, sier Grandahl.

Myndighetene fraråder nordmenn om å reise til Sverige på grunn av fare for smitte av koronaviruset covid-19. Grandahl vil minne haldenserne på dette, og sier at de får ta påskehandelen hjemme.

– Opprettholder de ikke karantenen, risikerer de å få bot, sier Grandahl.

Tolletaten har patruljer på alle de mindre overgangene, som for eksempel Kornsjø. De har også overvåkningskameraer på alle grenseoverganger.