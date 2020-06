Nordmenn trosser reiserådene for Sverige

Nordmenn trosser reiserådene og drar på ferie til Sverige, bekrefter flere svenske organisasjoner til SVT.

Både Dalslands turistforening og Strömstads kjøpmannsforening bekrefter at antallet nordmenn i Sverige har økt de siste dagene, ifølge SVT.

– De fleste sier at de har såpass lang ferie at de reiser på hytta eller feriehuset og er villige til å sitte i karantene når de kommer hjem, sier leder Heidi Caroline Nyström i kjøpmannsforeningen.

Regjeringen åpner for reiser til de nordiske landene, men i Sverige gjelder dette kun øya Gotland. Øya i Østersjøen har lave nok smittetall til at Norge anser det som trygt å reise dit.

Her forteller statsminister Erna Solberg at de ikke ønsker at nordmenn drar til Sverige:

Både Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller de norske kravene om lave smittetall.

