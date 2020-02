Nordmennene som kom fra Kina er ikke smittet av coronaviruset

Helsedirektoratet bekrefter at det ikke er funnet sport hos koronasmitte hos nordmennene som kom hjem fra Wuhan fredag.

Det skriver direktoratet i en pressemelding.

Utenriksdepartementet opplyste fredag kveld at tre nordmenn hadde blitt hentet hjem fra virusrammede Wuhan i Kina.

– De blir testet på bakgrunn av at de har vært i dette utsatte området. Dette er for å forsikre seg om at de ikke har med seg smitte hjem, sa beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet til NTB fredag kveld.

Lørdag bekrefter Helsedirektoratet at resultatene testene klare, og at de ikke viser spor av koronasmitte.

Dermed er det så langt ikke bekreftede tilfeller av covid-19-viruset i Norge.

Wuhan er byen der det nye koronaviruset ble oppdaget i desember i fjor. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

På Fastlands-Kina var det inntil lørdag registrert over 76.000 smittede, hvorav 2.345 personer er døde. De fleste befant seg i Hubei-provinsen.

Fraråder reiser til Kina

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Hubei-provinsen, samt reiser som ikke er strengt nødvendige til det øvrige Kina.

Minst én nordmann er tidligere evakuert fra området. 31. januar ble en norsk statsborger hentet med et dansk militærfly, ifølge danske myndigheter.

UD har ikke ønsket å opplyse om hvor mange nordmenn som skal hentes til Norge og har heller ikke full oversikt over tallet på nordmenn om befinner seg i Hubei-provinsen.

Fram til tirsdag hadde 82 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte.

Vil forske på vaksine mot nytt coronavirus

EUs medlemsland varsler at de vil ta initiativ til utvikling av en pilotvaksine mot det nye coronaviruset.

Helseministrene i EU holdt torsdag et krisemøte i Brussel for å diskutere utbruddet av den nye virussykdommen, som formelt har fått navnet covid-19.

I slutterklæringen fra møtet varsler helseministrene et nytt samarbeid «for å fasilitere utviklingen av en pilotvaksine mot covid-19».

Det skal også forskes på antivirale midler.

Helseministrene gjør det samtidig klart at nye sikkerhetstiltak vil bli iverksatt ved grensene. Det betyr blant annet at reisende som kommer til EU, og som har forhøyet risiko for å være smittet, må få nødvendig informasjon og veiledning.

Inntil videre vil den frie bevegeligheten innad i EU ikke bli påvirket av tiltakene.

