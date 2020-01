Nordnorske Høyre-statsråder med ironisk uttalelse på bekostning av Oslo

Vil verne Nordmarka og bygge vindmøllepark på Marienlyst.

Lørdag vedtok Oslo Høyre at de vil ha varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, populært kalt LoVeSe. Høyre i Troms og Finnmark liker dårlig at partifellene går imot oljeutredning i nord. Nå slår de tilbake med en rekke spenstige forslag for Oslo-politikken, melder TV 2.

Forsvarsminister Frank Bakke Jenssen fremmet en humoristisk uttalelse på årsmøtet til det nordligste fylkeslaget i Høyre, der han foreslo en rekke forslag til endringer i Oslo.

Blant forslagene er vern av Nordmarka i samme grad som Finnmarksvidda og at den gamle NRK-tomta på Marienlyst omgjøres til vindmøllepark.

Det slås også fast at ingen nye eller restaurerte bygg i Oslo kommune kan overstige fem etasjer: «Det er for mange av oss besøkende unaturlig og ubehagelig å måtte kneise nakken for å sjekke hva klokken er.»

Fakta Hele Troms og Finnmark Høyre sin uttalelse ↓ Troms og Finnmark merker seg og støtter Oslo Høyres grep for å etablere Høyre som et mer populistisk, fargerikt og spennende parti. Hvorfor bli oppfattet som grå og kjedelig, når det er så mange andre farger og uttrykk som kan passe. Troms og Finnmark støtter også Oslo Høyre i lokalpartiets oppgjør med den kunnskapsbaserte politikkutviklingen Høyre har ført frem til nå. Vi mener prinsippene om konsekvensutredninger og samfunnsøkonomiske beregninger før politiske vedtak, har virket strengt begrensende på utviklingen av nasjonen. La oss samle Høyre i et radikalt oppgjør med den kunnskapsbaserte linjen vi har frontet frem til nå. Troms og Finnmark Høyre følger vårt søsterlag i Oslo. Vi tar grep om fremtiden nå, og fremmer følgende forslag til behandling på landsmøtet. Nordmarka vernes i samme grad som Finnmarksvidda, og de særskilte unntakene Finnmark og Nord-Troms har i motorferdselloven innføres også her. Ingen nye eller restaurerte bygg i Oslo kommune kan overstige fem etasjer. Det er for mange av oss besøkende unaturlig og ubehagelig å måtte kneise nakken for å sjekke hva klokken er. Firefeltsveier inn mot hovedstaden omgjøres til tofelts ferdselsårer. Areal som blir til overs beplantes med dvergbjørk og vierkratt av hensyn til klima og fremtidige generasjoner. Den gamle NRK tomta reguleres som vindmøllepark. Karl Johansgate fra Sentralbanestasjonen opp til restauranten Scotsman omdøpes til Denne vei. Karl Johansgate fra Scotsman opp til slottet omdøpes til Kongens gate slik at man vet hvor man kommer hvis man tar til høyre etter lunsj. Eksisterende Kongens gate omdøpes til Gaten hvor Hans Majestet ikke bor, samme prinsipp innføres for Dronningens og Prinsens gate. Fremkomstmidler som baserer sin fremdrift på elektrisitet pålegges å installere og bruke motorlyd av sikkerhetshensyn. Gjerne en etterligning av totaktsmotoren. Troms og Finnmark Høyre takker Oslo Høyre for dette oppgjøret med den tradisjonelle kunnskapsbaserte politikkutviklingen som i årtier har hemmet Høyre, og samler oss i dugnaden for en mer fargerik og tanketom fremtid. Vi roper i kor. Vi er også for hele Norge, hele tiden, samme hva!

– Dette er et ironisk og humoristisk svar på et viktig prinsipp for Høyre om at vi skal ha kunnskap før vi fatter viktige vedtak, sier Bakke-Jenssen til TV 2.

Bak humoren ligger det alvor om at forsvarsministeren mener at det er behov for kunnskapsinnhenting før man fatter vedtak om oljeaktivitet i områdene:

– Uttalelsen er nødvendig for å løfte frem en viktig debatt frem mot landsmøtet. Konsekvensutredning er kunnskapsinnhenting. Kunnskap til hjelp for lokal-, regional- og rikspolitikere når de skal gjøre kvalifiserte politiske vedtak, sier han.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) fra Troms er enig:

– Vi som bor langs kysten, liker dårlig at man sitter i Oslo og vedtar vern i nord. Det går godt mange steder i landsdelen, men ikke over alt. Da trenger vi heller støtte for å ta i bruk mulighetene som kan gi videre vekst og optimisme i nord, sa Gudmundsen lørdag.

Leder av Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde svarer slik på uttalelsen fra nord på sin egen Facebook-side søndag:

«Stor humor fra Troms og Finnmark Høyre - som svarer ut Oslo Høyres vedtak mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Takk, Frank Bakke-Jensen 😂 🙌

Regjeringen er for øvrig i ferd med å innføre strengt vern (nasjonalpark) i Østmarka. Markaloven verner både Nordmarka, Lillomarka og Østmarka, samt de øvrige markene rundt Oslo mot utbygging for å sikre naturvern og friluftslivsinteressene. Innenfor markaområdene er det opprettet flere naturreservat, som er den strengeste verneformen vi har. Og hele Oslo ligger innenfor ulvesonen.

Mener også å huske at regjeringen i to perioder nå har vernet LoVeSe mot boring. Så 🤷‍♀️»