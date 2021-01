Nordre Follos kommuneoverlege innrømmer utfordringer med importsmitte

Peker på enkelte punkter som skapte problemer i kommunen før det muterte smitteubruddet.

Det gikk kort tid fra alarmen om det muterte virusutbruddet i Nordre Follo gikk, til regjeringen rullet ut til dels strengere tiltak enn hva Norge opplevde i fjor for Oslo-området.

Fortsatt vet man ikke eksakt hvordan smitten har kommet inn i kommunen. Det har vært én direkte reisende fra Storbritannia med det muterte viruset til Nordre Follo, men her var det kun snakk om én nærkontakt, som testet negativt. Dermed har man utelukket videre smitte derifra.

- Vi leter etter en kobling til innreise, slik som vi også gjorde i mars i fjor da pandemien kom til Norge. Men når man ikke klarer å koble smitten til innreise, er man jo over i en ny fase, sier kommuneoverlege i Nordre Follo kommune, Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, til Nettavisen.

Dermed fortsetter jakten på opphavet til de resterende seks prøvene med bekreftet britisk virusvariant.

- Har vært utfordringer

På spørsmål om det har vært grunn til misnøye med håndteringen ved landegrensene, mener Myhrvold svaret er sammensatt.

- Det er jo ikke noen tvil om at innreisesmitte har vært et stort problem siden i høst, og i Nordre Follo er vi veldig avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Vi har en del som reiser inn, så da det digitale innreiseregisteret ble etablert i begynnelsen av januar, fikk vi en konkret oversikt over hvor mange som reiser inn i vår kommune og det har vært en del også fra Storbritannia, forklarer hun.

På lørdagens pressekonferanse for Oslo kommune ba byrådsleder Raymond Johanson regjeringen vurdere å stenge grensene totalt i en periode.

- Er man i en tvunget situasjon, som vi er i nå med «lockdown», må man vurdere å stenge grensene i en kort situasjon - om det er sånn at vi frykter at smitten sprer seg, sa Johansen til Nettavisen.

Myhrvold mener det er utfordrende å følge opp utenlandsreisende inn til Nordre Follo kommune.

- Det har vært noen utfordringer på kapasitet og mulighetsrommet til å følge opp om folk har fulgt innreisekarantenen sin. Vi kan jo ikke akkurat møte opp hos folk og bekrefte eller avkrefte om de har fulgt reglene eller ei. Men det er klart at innreisesmitten er noe av årsaken til at vi har sett disse muterte virusene hos oss.

- Men har det vært for dårlige tiltak ved landegrensene?

- Det er vanskelig å vurdere, da det er mange forhold som skal hensyn tas. Det er et næringsliv som skal fungere, og vi kan ikke leve isolert og lukke landegrensene helt. Jeg vil ikke si det har vært dårlig håndtert, men registrerer at det er utfordrende, sier Myhrvold.

Skjerper innreisereglene

Lørdag kveld opplyser helse- og omsorgsdepartementet overfor i en pressemelding at innreisereglene skjerpes. Blant annet endres kravet om negativ koronatest fra 72 til 24 timer.

- Norge har allerede et av de strengeste regelverkene i Europa for å hindre importsmitte. Nå innfører regjeringen enda strengere regler for testing og innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Reglene for karantene skjerpes og gjøres likt for alle land, med færre unntak og økt krav til testing.

«Baserer på tillitsbasert politikk»

I en kommentar lørdag ettermiddag, tar sjefsredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, opp frykten for at det muterte britiske koronaviruset stammer fra importsmitte da grensekontrollen var for dårlig.

Han mener det er nærliggende å tenke på juleferien og den økte reiseaktiviteten som en bakenforliggende årsak til at den muterte versjonen dukket opp. Dette da det tok 14 dager å få svar på resultatene av koronatestene fra starten av januar.

- I denne perioden kom det mange rapporter om null kontroll, der folk ga opp etter timer i testkøen på Gardermoen og bare dro hjem, skriver Stavrum og fortsetter:

- Fortsatt strømmer tusener av utenlandske arbeidstakere til Norge for lofotfisket (!) og ulike byggeprosjekter, og så lenge ikke alle grensestasjonene er hermetisk lukket baserer vi oss fortsatt på en tillitsbasert politikk. Det betyr åpenbart risiko for mer importsmitte, også av den muterte versjonen. Det er uakseptabelt når store deler av landet stenger ned.

Han poengterer at det først var da Fremskrittspartiet foreslo å sette inn militæret ved grensene at kontrollen ble skjerpet. Stavrum mener også Raymond Johansen lenge har «slått alarm for døve ører».

På spørsmål om stenging av grensene er aktuelt, svarer justis- og beredskapsdepartementet følgende:

- Justis - og beredskapsdepartementet vurderer løpende i samarbeid med helsemyndighetene aktuelle tiltak, herunder behovet for ytterligere innreiserestriksjoner, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim i en e-post til Nettavisen.

