Noregs Mållag krever høring om nye fylkesnavn

Leder i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn, krever en høringsrunde i forbindelse med de nye fylkesnavnene «Vestland», «Innlandet» og «Viken».

Han opplyser at Noregs Mållag reagerer sterkt på de foreslåtte fylkesnavnene.

– Det har lenge vært klart at disse navnene er svært omdiskuterte, og derfor er de uten tvil omfattet av kravet om å bli sendt på høring, sier Aasbrenn, som mener kompromisset «Vestland» er det verste eksemplet.

Organisasjonen, som hadde landsmøte denne helgen, ber også Stortinget om å legge stor vekt på navnefaglige råd.

– Da dagens fylkesnavn ble vedtatt i 1918, var det et resultat av en større faglig utredning, en omfattende høringsrunde og en grundig politisk prosess. Det er en gåte for Noregs Mållag at myndighetene ikke har prioritert dette i 2018, sier Aasbrenn i en pressemelding.

Kritikk fra jurist

I forrige uke sa universitetslektor Jon Christian Fløysvik Nordrum ved Universitetet i Oslo, at endringsforslagene burde gjennom en høringsrunde. Han omtalte også regjeringens framgangsmåte som «ikke juridisk holdbar».

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har forsvart regjeringens valg om å ikke ha noen høringsrunde og har vist til at det har vært en langvarig høringsprosess med fylkestingene og at også Språkrådet er blitt hørt.

Omfattende sammenslåing

Navneendringene kommer etter at Stortinget i fjor vedtok å slå sammen 13 fylker til 6. De berørte fylkeskommunene er Vest-Agder og Aust-Agder, Buskerud, Akershus og Østfold, Telemark og Vestfold, Hordaland og Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark, Troms og Finnmark.

Regjeringen har foreslått følgende navn for de seks nye fylkene: Agder, Viken, Vestfold og Telemark, Vestland, Innlandet og Troms og Finnmark.

(©NTB)

