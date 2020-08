Norge: 900 nye koronatilfeller på to måneder - her øker det mest

Flere kommuner jobber febrilsk for å slå ned lokale utbrudd og begrense smittespredningen. I Bergen meldes det om det høyeste uketallet siden april.

OSLO (Nettavisen): På to måneder, fra 8. juni, har smittetallene i norske kommuner økt med rundt 900.

Det var registrert 9468 tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt natt til fredag, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Det utgjør en økning på 59 tilfeller det siste døgnet. De siste to dagene er økningen på 106 tilfeller. Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

For to måneder siden, 8. juni, meldte NTB om 8547 smittetilfeller i Norge. Nettavisens kommuneoversikt 8. juni viste 8528 tilfeller. Differansen er altså 921 eller 940.

Oslo: 19 tilfeller etter hjemmefester

Oslo kommune melder om 19 smittetilfeller etter hjemmefester. Så langt er det avdekket 19 tilfeller av koronasmitte etter fire hjemmefester i Vestre Aker i Oslo i helgen. Bydelen må kartlegge 150 festdeltakere, melder NTB.

Bergen: Flere smittet på fest

Bergen kommune melder fredag at det er påvist 617 smittetilfeller så langt og at 14 av disse er nye påviste tilfeller siden forrige fredag. Smittetallet er dermed det største på én uke siden april, melder Bergensavisen.

- Det er flere ungdommer blant de smittede som har vært på fest, og ingen av de hadde symptomer. Da kan smitten raskt spre seg. Man bør være oppmerksom på at ungdom typisk ikke får symptomer og at mange er symptomfrie, sier assisterende legevaktsjef Anette Corydon til Bergensavisen.

Flere av tilfellene kan spores tilbake til fest i Oslo, opplyser kommunen.

Trondheim: En innlagt på St. Olavs

I Trondheim kom det torsdag melding om to personer som har testet positivt, en av dem trolig etter reise i et land som står på grønn liste for norske reiseråd.

St. Olavs hospital opplyser at en person er innlagt med covid-19-smitte, melder Nidaros. Vedkommende er ikke innlagt på intensiven.

Stavanger: - Innlagt med pusteproblemer

Stavanger kommune meldte torsdag om to personer med covid-19-smitte som onsdag var innlagt på Stavanger universitetssjukehus (SUS) på grunn av pusteproblemer. De to er mellom 50 og 60 år og er en del av en familie som hadde vært på bilferie i et grønt land. En av de smittede, en ung voksen, er uten symptomer.

- Dette viser at reiseaktiviteten gir konsekvenser, og det bekymrer oss, uttalte smittevernoverlege Ruth Midtgarden torsdag.

14 personer på sykehus

Torsdag var 14 personer med påvist koronavirus innlagt ved sykehus i Norge. Det er tre flere enn onsdag. To behandles med respirator, viser oppdaterte tall fra Helsedirektoratet.

Folkehelseinstituttet (FHI) har registrert 256 koronarelaterte dødsfall her i landet.

272 norske kommuner har påvist ett eller flere smittetilfeller siden utbruddet startet. For to måneder siden var tallet kommuner på lista 267 (Se tabell).

Oslo, Bergen og Bærum hadde flest smittetilfeller totalt per 6. august.

I Oslo er det så langt registrert 3032 smittetilfeller, opp 331 siden 8. juni. I Bergen var tallet 599 smittetilfeller torsdag, opp 32 i samme periode. I Bærum er antallet smittetilfeller 428 per 6. august, opp ni på to måneder.

