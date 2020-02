Norge er langt nede på lista over land med kjøpekraft

Norge befinner seg i toppen av lista over verdens dyreste land å bo i, men mange land har bedre kjøpekraft.

Det er CEOWORLD magazine som har laget listen over verdens dyreste land å bo i. Her sammenlignes prisene på en rekke levekostnader, som for eksempel bolig, klær, internett, mat, kjøpekraft, transport og restaurantbesøk.

Norge rangeres øverst på lista, bare «slått» av Sveits. Island, Japan og Danmark følger på de neste plassene.

Les også: Kraftig fall i norsk handel

I undersøkelsen er Norge gitt en score på 101,43 i levekostnad. Kostnadene er målt mot levekostnadene i New York by, som er satt til 100. Det er altså noe dyrere å bo i Norge enn i New York.

Men sammenligner vi kjøpekraft, havner vi altså nede på 88,38 i poeng.

Måler man kjøpekraft, ramler Norge ned på 17. plass, mens Sveits fremdeles beholder førsteplassen med 119,53 poeng. Både USA (109,52), Tyskland (102,36), Sverige (101,73), Danmark (100,88), Finland (99.93) og Storbritannia (91,73) kan kjøper mere varer og tjenester enn det vi har råd til her i Norge.

Les også: Denne tabben koster nordmenn flere hundre tusen i tapt pensjon

Et av de landene som virkelig har dyre levekostnader, men likevel ikke en inntekt til å matche det, er Bahamas.

Bahamas er en kjent turistdestinasjon og vertsland til en rekke selskaper som ikke liker å betale skatt. Levekostnadene her, er altså beregnet til å være blant de dyreste i verden, og langt over USA.

Les også: Nordmenn på verdenstoppen i gjeld: - Skulle bare mangle

Landet har en levekostnad-score på 82,51. Det gjør det til verdens sjette dyreste land å bo i. Derimot ramler landet til 50. plass når det kommer til kjøpekraft, med 54,18 poeng. De har altså råd til mindre enn halvparten av det sveitserne kan kjøpe.

CEOWORLD magazine har sammenlignet totalt 132 land. Landene med dårligst kjøpekraft på lista, er Venezuela (2,61) og Cuba (2,18). Landene der det er billigst å bo, er Pakistan (21,98) og Afghanistan (24,24).