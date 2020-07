Norge er sikret tilgang til koronamedisin gjennom EU-avtale

For å få medisin til alvorlig syke koronapasienter har EU-kommisjonen kjøpt legemiddelet Remdesivir for 671 millioner kroner. Også Norge omfattes av avtalen.

Kommisjonen opplyste tidligere onsdag i en pressemelding at legemiddelet er kjøpt fra det amerikanske firmaet Gilead. Remdesivir ble godkjent for bruk til behandling av covid-19 i begynnelsen av juli.

EU har kjøpt medisin til rundt 30.000 pasienter som blir fordelt til EU-landene og Storbritannia. Medisinen er til pasientene som er hardest rammet av koronaviruset. Nå bekreftes det at også Norge får tilgang på medisinen.

– Kliniske studier har vist at Remdesivir kan ha effekt på behandlingstiden for pasienter på respirator. Jeg er derfor glad for at Norge er omfattet av innkjøpsavtalen vi har med EU gjennom en såkalt JPA (Joint Procurement Agreement), skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en epost til avisen.

Remdesivir er opprinnelig en ebolamedisin, men er godkjent til behandling av covid-19 i Norge og EU.

Testing har vist at legemiddelet kan korte ned sykdomsforløpet hos alvorlig syke covid-19-pasienter fra i gjennomsnitt 15 til elleve dager.

