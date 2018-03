Norge får ikke unntak fra Trump-toll 

USAs nye toll på stål og aluminium er et faktum. Norge er ikke blant landene som unntas.

– Amerikanske myndigheter informerte oss sent i går kveld om at Norge i første omgang ikke er blant de land som blir unntatt for USAs nye toll på stål og aluminium, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

De nye tollsatsene trådte i kraft fredag morgen klokka 5.01 norsk tid og er dermed en realitet for norsk eksportindustri.

Søreide sier Norge i løpet av dagen vil følge opp saken overfor amerikanske myndigheter, både i Washington og i Oslo.

Flere får unntak

Natt til fredag sendte Det hvite hus ut en pressemelding der det ble kunngjort at tollsatsene settes på pause fram til 1. mai for følgende land:

* Argentina

* Australia

* Brasil

* Canada

* EUs medlemsland

* Mexico

* Sør-Korea

Unntakene gjelder midlertidig mens det pågår samtaler om mer varige løsninger.

USAs president Donald Trump har myndighet til å fjerne land fra unntakslisten, men kan også tilføye nye, opplyses det. Land som ikke står på listen, inviteres til samtaler.

Samtaler med EU

EUs handelskommissær Cecilia Malmström var tidligere denne uka i Washington for å diskutere saken direkte med USAs handelsminister Wilbur Ross og andre amerikanske ledere.

Hun lyktes i å sikre et midlertidig unntak for EUs medlemsland.

Fredag formiddag kom saken også opp til diskusjon på EU-toppmøtet i Brussel. Stats- og regjeringssjefene fremmet der et krav om permanent unntak for EU.

Det er ventet at samtalene mellom EU og USA vil fortsette neste uke. Men EU-toppene er tydelige på at de ikke vil forhandle under «trusler» fra amerikansk side.

Krever likebehandling

Norge er ikke omfattet av EUs felles handelspolitikk og har dermed stått alene i samtalene.

Søreide sier hun forventer at amerikanerne likebehandler Norge.

– Norsk eksport er ingen trussel for USA. Vi vil formidle dette tydelig overfor USA i dag, sier hun.

Trumps offisielle begrunnelse for ekstratollen er at USA i dag produserer så lite stål og aluminium selv at det utgjør en trussel mot nasjonale sikkerhet.

Søreide kaller det «alvorlig og bekymringsfullt» at USA har valgt å gå videre med tollsatsene.

– Dette sår tvil om respekten for det multilaterale, regelbaserte handelssystemet, sier hun.

0,2 prosent

Trumps vedtak innebærer en ekstratoll på 25 prosent på import av stål og 10 prosent på import av aluminium til USA.

De direkte økonomiske konsekvensene for Norge er begrensede. Bare 0,2 prosent av den norske eksporten av stål og aluminium går til USA.

NUPI-forsker Arne Melchior mener faren for en eskalerende handelskrig er mer alvorlig for Norge enn selve tollen.

– Jeg frykter systemvirkningen av USAs handelspolitikk på verdensøkonomien, mer enn de isolerte skadene for stål og aluminium i Norge, selv om de også er av betydning, sier Melchior til NTB.

Han trekker spesielt fram restriksjonene USA har varslet overfor Kina som skumle for verdensøkonomien.

Mest sett siste uken