Norge gir 8 millioner kroner til venezuelanske flyktninger

Norge gir 8 millioner kroner til venezuelanere som har flyktet fra sitt hjemland til Colombia, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

– Situasjonen i Venezuela er kritisk. Vi trenger å hjelpe flyktninger og folk som nå er i bevegelse fra et land som er i totalt politisk kaos og totalt økonomisk ruin, sier Solberg til NRK.

Hun sier bevilgningen på 8 millioner kroner skal gå til norske organisasjoner som arbeider i Colombia i grenseområdene mot Venezuela.

Opptil 600.000 venezuelanere har flyktet fra økonomisk krise og matmangel i sitt oljerike hjemland. For Colombia innebærer det en flyktningstrøm som landet ikke har opplevd før, på et tidspunkt der Colombia er opptatt med å få gjennomført fredsavtalen med FARC-geriljaen.

Colombia har varslet innstramminger ved grensen i et forsøk på å få mer kontroll over flyktningstrømmen.

– Det vi nå ser er det motsatte av det vi har sett i over 20 år. I stedet for at colombianere flykter til Venezuela, flykter nå venezuelanere til Colombia, sier Solberg.

Solberg ankom Colombia mandag og skal være der farm til onsdag. Under besøket skal hun møte medlemmer i FARC-ledelsen, president Juan Manuel Santos, urfolk, samt norske og colombianske bedrifter. Norge var tilrettelegger under fredsforhandlingene mellom FARC og regjeringen.

