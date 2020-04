Norge: Gledelig trend fortsetter

6.160 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 150

Det var ved midnatt registrert 6.160 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Tilsvarende tall i går var 6.010 tilfeller. Økningen er altså på 150 tilfeller siste døgn.

Onsdag var tilsvarende tall 147. Økningen på tre personer tilsvarer 2,0 prosent.

De siste to dager sett under ett er økningen på 297 tilfeller. Tilsvarende tall onsdag var 252. Det er en økning på 45 tilfeller, eller 17,9 prosent.

Det var natt til torsdag registrert 101 døde som følge av sykdommen. Onsdag var tilsvarende tall 89 - en økning på 12 personer (+13,5 prosent).

I alt 250 personer får natt til torsdag behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Onsdag på samme tid var tallet 277 personer. Den gledelige nedgangen på 27 personer tilsvarer 9,8 prosent.

Tirsdag fikk 316t behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Mandag var tallet 355. Så den gode trenden er tydelig.

Tidligere tall

Ved midnatt natt til onsdag var det som nevnt registrert 6.010 tilfeller av koronasmitte i Norge. Det vara en økning på 147 tilfeller målt mot samme tidspunkt tirsdag (opp fra 5863).

Økningen fra mandag til tirsdag var 105 personer - en økning på 42. Oppgangen fra tirsdag til onsdag på 42 betød altså en oppgang på hele 40 prosent.

For alle tall må det understrekes at tilfeldige variasjoner fra døgn til døgn er vesentlig mindre signifikant (gyldige) enn trender målt over flere dager.