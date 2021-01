Norge har 136.000 doser med vaksine - 21.000 er vaksinert

Helsemyndighetene i Norge kritiseres daglig for sommel. Slik svarer de.

Vi nærmer oss midten av januar, og kun litt over 21.000 har fått sin første koronavaksine i Norge.

Dermed ligger vi langt bak våre naboland. I Sverige og Danmark er over 100.000 vaksinert, så justert for folketall, kommer Norge svakt ut av sammenligningen.

- Hvorfor får ikke Norge opp dampen, spør mange seg.

- Ligger en uke etter

Smitteverndirektør Geir Bukholm deltok i NRKs nyhetsstudio onsdag morgen og svarte slik på tempo:

- Vi har det tempo som er planlagt i Norge. Vaksinene vi får inn denne uken, går ut til kommunene i neste uke, så vi ligger en uke etter. Dessuten har vi holdt tilbake dose to, forklarer han.

Han viser til at de i Sverige og Tyskland også holder igjen til dose to.

- Vi vil sikre oss at vi alltid kan gi dose to på riktig tidspunkt.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell gjorde det imidlertid klinkende klart tirsdag at nå gjelder det å sette så mange vaksiner som mulig.

- Hvorfor kan vi ikke sette flere doser hvis vi har fått 136.000 doser tilgjengelig, spurte programlederen.

- 50.000 doser er sendt ut til kommunene, så vi er i rute. Det er kun antall doser vi får inn fra produsentene som kan begrense takten fremover, sier Bukholm til NRK.

- Men hvorfor ikke sette flere doser hvis vi har 136.000 doser tilgjengelig, gjentok programlederen.

- De siste 45.000 av de 136.000 kom til sykehusene mandag og tirsdag denne uken og er sendt til sykehusapotekene. Av de andre - er halvparten holdt tilbake som dose to, så vi er på mange måter i rute, gjentar han.

- Norge er best i Europa

Bukholm mener Norge er best i klassen på vaksine-planlegging i Europa - «totalt sett», gitt at vi er et langstrakt land.

- Vaksinene går rett til et kjølelager, så hvis noen kommuner sier de ikke er helt forberedt, gjør det ikke noe. Da står det på lager i 70 minus.

Regjeringen har bestemt at de vaksinedosene som kommer til Norge, skal spres likt ut over hele landet basert på folketall - helt uavhengig av om et sted har lite eller mye smitte.

Mange kommuner får kun ett vaksineglass - altså fem doser.

- Vitsen med det er at sykehjemsbeboere over hele landet får vaksine og at vi sikrer oss at kommunene er forberedt, sier Bukholm.

Usikker på om vaksinen hindrer smittespredning

Overfor Nettavisen forklarte smitteverndirektøren strategien slik i forrige uke:

- Vi går ut ifra at disse vaksinene først og fremst beskytter enkeltpersoner. Vaksinene har foreløpig ikke noen smittespredninghemmende effekt, og det betyr at den epidemologiske effekten man kunne ha fått ved å vaksinere i områder med stort smittepress, den har man ikke.

Han resonnerte videre slik:

- Samtidig er det slik at risikoen for å få et alvorlig sykdomsforløp er avhengig av to faktorer: Sannsynligheten for å bli smittet og risikoen hver enkelt har for å få et alvorlig forløp hvis man blir smittet. Hvis man er i et område med høyt smittepress, er den ene av disse faktorene noe høyere. Men den variasjonen er likevel så liten i forhold til risikofaktoren for den enkelte person, at med det smittepresset vi har i Norge i dag, så har vi valgt å vaksinere de med høyest risiko over hele landet.

- Kan dukke opp områder med smitte

- Når det er kommuner som ikke har smitte i det hele tatt, hvorfor er det viktig at de får vaksinen?

- Fordi vi hele tiden ser at det dukker opp områder i Norge som får utbrudd eller det er plutselig økt smittepress, og vi vet aldri når det kommer, og det å få en god immunrespons etter en vaksine tar fire uker totalt sett. Med de betraktningene så tenker vi at det er viktig at vi får beskyttet de personene som har størst nytte av å være beskyttet hvis det skulle oppstå smitte i andre kommuner, sa Bukholm til Nettavisen.

Se Nettavisen-intervju med Geir Bukholm her:

